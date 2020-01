Biagio Foglia: vi presento il videoclip del mio nuovo singolo “TE VOGLIO BENE” su youtube e tutti i digital store

Anna Lamonaca | Esistono persone dotate di grande talento che spinte da una forte passione, la inseguono, ci credono, la coltivano, fanno sacrifici per renderla sempre più viva e reale.

In questo caso è la passione per il canto e per la musica che ha portato il nostro isolano Biagio Foglia ad impegnarsi per diventare sempre più un bravo ed apprezzato cantante.

Conosciamo un po’ tutti questo talentuoso ragazzo che dopo un’intensa carriera cominciata fin da quando aveva 10 anni, cantava e calcava i palcoscenici isolani partecipando e gareggiando a vari concorsi canori vincendoli, con la sua verve, voce ed eleganza che lo portavano ad essere definito come il nostrano “Frank Sinatra”. Egli è andato oltre si è spostato in terraferma e la sua voce ha colpito personaggi noti che gli hanno proposto di collaborare e realizzare un EP contenente 4 brani intitolato “4LOVE”. La sua carriera non finisce qui, infatti dopo aver partecipato ad una manifestazione RAI e dopo aver collaborato con Giò di Tonno, Dodi Battaglia (Pooh), Tony Vandoni (Radio Italia) e tanti altri nomi dello spettacolo ed aver ricevuto il premio di “Voci Nuove” insieme ad ULTIMO, ha cominciato a dedicarsi al teatro facendo parte della compagnia teatrale di Leonardo Ippolito (Produttore Musica e Teatro), con la quale ha girato l’Italia con Musical e Spettacoli. Biagio però continua a far parlare di sé e ci stupisce ancora con una nuova sorpresa, un singolo intitolato “Te voglio Bene”. In occasione di questo suo nuovo successo l’istrionico cantante con il suo affascinante sorriso si è detto felice di questo nuovo progetto riuscito: “Quest’anno ho partecipato alla Finale del Festival Di Napoli e con la Zeus Record stiamo lavorando ad un progetto discografico. Venerdì 17 alle ore 13:00 uscirà il videoclip del mio nuovo singolo dal nome “TE VOGLIO BENE”, su youtube ed alla mezzanotte dello stesso giorno sarà acquistabile su tutti i digital store.” Non si può non parlare di questo giovane che con le sue iniziative diventa specchio per molti altri ragazzi che riflettendosi in lui possono capire che non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni e d’impegnarsi per realizzarli, gli facciamo tanti in bocca al lupo ed invitiamo tutti ad ascoltare il suo nuovo singolo su tutti i digital store.