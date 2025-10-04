Bezzecchi vince la Sprint in Indonesia

Poco prima Bezzecchi aveva ottenuto anche la pole position per la gara lunga del Gp d’Indonesia. Questa la griglia di partenza:
1^ fila
1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″832 alla velocità media
di 174,3 km/h
2. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’29″230
3. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’29″284
2^ fila
4. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’29″336
5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’29″343
6. Luca Marini (Ita) Honda in 1’29″513
3^ fila
7. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’29″741
8. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″771
9. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’29″773
4^ fila
10. Miguel Oliveira (Por) Yamaha in 1’29″851
11. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’29″884
12. Joan Mir (Esp) Honda in 1’29″959
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).