Bezzecchi in pole a Spielberg, Alex Marquez e Bagnaia in 1^ fila

Ovviamente soddisfatto e felice Bezzecchi. “Ieri sera abbiamo lavorato fino a tardi e siamo riusciti a capire cosa sistemare per la qualifica. Ringrazio tutti gli ingegneri di Aprilia e anche Valentino Rossi, che mi ha dato qualche consiglio importante”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, del pilota Aprilia dopo la pole position nel Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sulla Sprint Race e sulla gara lunga: “Non ho il passo delle Ducati e anche Acosta è molto veloce. Cercherò di partire bene e stare davanti”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).