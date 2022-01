Beverello 2022 tra cantieri, lavori in corso, restyling, covid e un’altra lunga estate

Ida Trofa | E’ ancora lontano il “nuovo” Molo Beverello. Tanto atteso e vagheggiato, il restyling del primo porto campano è ancora un miraggio. Lavori in corso, esigenze Covid-19 e il dramma dei viaggiatori alle prese con una logistica tutta da interpretare. A tratti inesistente. Per molti, evidentemente, ritenuta superflua in questa fase di progetto, eppure imprescindibile, oggi più che mai il terminal aliscafi, lo scalo doveva diventare un hub.

Allo stato è una raccolta organizzata di container, uffici, biglietterie e servizi, impreziosita, si fa per dire, da un irrinunciabile arredo urbano e portuale minimal, di nuova e vecchia fattura, bar e punti di ristoro, impiantati nel bel mezzo di un cantiere che sembra non finire mai. Orientarsi e sopravvivere al passaggio verso l’imbarco è un’impresa ardua, riservata a viaggiatori forti di stomaco e di di cuore.

Resta un accenno, il tema nel tema, anche l’irrisolta e sempre attuale questione dell’escavo del bacino portuale su cui si affaccia il complesso. Un cameo gettato lì tra i tanti problemi, eppure cruciale per la perfetta operatività dello scalo stesso.

La gravità della situazione, il buio di un tunnel, chiamato infrastrutture e trasporti, di cui non si vede il fondo, è resa dalla presenza in banchina dell’intero gotha della Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale. L’Autority presieduta da Andrea Annunziata è giunta alle bitte partenopee nella sua massima espressione, la segreteria generale, la dirigenza dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, quello della Securety and Safety.

Per vedere e toccare con mano, per testimoniare la volontà di agire, la comprensione dei problemi ed in un certo senso l’impotenza dinanzi ad un andazzo pachidermico della infrastrutturizzazione del Porto di Napoli. Per dire: noi ci siamo, ma…

Ad attenderli solo il Senatore Salvatore Lauro e i delegati delle varie compagnie di navigazione operanti unitamente agli esponenti del settore tecnico della Capitaneria di Porto di Napoli. Ieri si è svolto, così, l’ultimo summit in tema di imbarchi e terminal, il primo del 2022, in vista della nuova stagione.

Strette di mano, viste mirate nelle aree di riunione e di incolonnamento, alle banchine. Richieste, tante. Scambi di battute e confronti anche trasversali come se non ci fosse un domani. Dati di fatto e risultati pochi, oltre i palliativi che restano l’unica, inevitabile, strada per indorare la pillola in attesa della fine del mega progetto Beverello.

Soddisfazione a metà

Lo stesso presidente Annunziata a più riprese non è riuscito a trattenere l’insofferenza per le inevitabili perdite di tempo, per i legacci stringenti della burocrazia, predicando pazienza, per se stesso e per i suoi interlocutori. Le compagnie di navigazione, gli operatori di banchina chiedono più sicurezza, nuovi gate e punti di riparo, una segnaletica diversa. Annunziata ha provato a dare un senso a ciò che senso non ne ha, mediando. L’ingegnere Adele Vasaturo è stata però irremovibile sull’accordo di nuovi lavori invasivi: il Beverello è un’area di cantiere, inutile spendere ora ulteriori risorse per provvedimenti temporanei e fini a se stessi. Per il dirigente dell’Unità Grandi Progetti non sono assentibili gran parte delle proposte degli Armatori e della Guardia Costiera stessa.

Il Segretario Generale Giuseppe Grimaldi ha provato ad imboccare la via di mezzo ipotizzando l’implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale del Porto e l’ideazione di una nuova pannellatura: “Non c’è margine di investire oltre. Questo è un cantiere. L’Autorità portuale ha riorganizzato gli spazi del molo Beverello con gazebo, corsie dedicate per gli imbarchi, fioriere, panchine per accogliere in maniera adeguata pendolari e turisti in attesa della realizzazione dell’opera principale. Costo di questi interventi provvisori, che avevamo stimato in 300 mila euro hanno sfiorato quasi i 500 mila. Provvederemo ad ideare nuovi segnali ed a migliorare quel che già c’è”.

Una mediazione possibile quella della ASDP che chiude il conclave portuale, lascia aperta la strada della interlocuzione e del dialogo. Soddisfazioni a metà.

Il presidente dell’ADSP Annunziata: “Non solo il turismo, ma anche dare la migliore assistenza possibile al pendolare che ogni giorno, in qualsiasi condizione di tempo e di meteo, viaggia”

Annunziata, scruta, ascolta, perde la pazienza, risponde al telefono in continuazione e prova a dare una smossa. Ma il quadro è chiaro: bisogna attendere. Questa è la legna e da qui dovrà tirasi fuori la barca. Una barca chiamata “Beverello” con i suoi infiniti teoremi e progettisti, il folto equipaggio e lo sparuto impegno di pochi maestri d’ascia.

-Presidente Annunziata, di nuovo sul campo per questo ulteriore sopralluogo al molo Beverello con un progetto ancora da finire e la sfida della fruibilità delle infrastrutture da garantire. Cosa le hanno chiesto gli operatori in favore dei passeggeri ma anche delle compagnie che operano presso il terminal?

“Intanto voglio ringraziare Capitaneria di Porto, tutte le forze di Polizia, tutti gli operatori che specialmente in questo periodo stanno affrontando difficoltà enormi. E’vero che c’è meno traffico, ma tutte le questioni che riguardano la sicurezza e il distanziamento creano sempre maggiori problemi. Gli operatori non chiedono nulla di che, se non di avere la possibilità di lavorare in maniera tranquilla ordinando di più il traffico. Procida Capitale della cultura è un momento importantissimo, non solo per Procida, ma per tutto il territorio.

Per tutta la Città, per tutta la Campania, direi per la nazione, oltre che per tutte le isole del Golfo. Per cui dovremmo essere pronti ad affrontare una nuova possibilità che è positiva sicuramente, però, che ci crea e può creare qualche problema. In poche settimane abbiamo creato questa struttura che seppure provvisoria è anche bella. Una struttura che starà qui almeno per 14- 5 mesi, finché non si completerà tutta la stazione marittima, il nuovo Beverello i lavori sono stati ripresi, al termine di mesi di blocco. Abbiamo adeguato il progetto alle prescrizioni della Soprintendenza dopo che è stato ritrovato il molo Borbonico. Per cui, voglio dire, stiamo lavorando e il confronto con gli operatori è importantissimo perché tra tante difficoltà riusciamo anche ad organizzarci anche nel migliore dei modi possibili. Il momento importassimo, io lo ripeto sempre, non solo il turismo, ma anche dare la migliore assistenza possibile al pendolare che ogni giorno, in qualsiasi condizione di tempo e di meteo, viaggia. Siamo tutti impegnati su tanti problemi che presenta la nostra portualità. Vedo un futuro migliore. Sicuramente più positivo”.

-Si tratta comunque di palliativi perché non riuscirete a consegnare il Nuovo Beverello prima di un anno un anno e mezzo?

“Certo. Ma diciamo che è un palliativo importante, perché queste strutture provvisorie non sono degli ombrelloni. Qui, insomma, ci si può riparare bene dalle intemperie. C’è una buona accoglienza. E’ evidente che è provvisorio. Poi la stazione marittima sarà il futuro. Prevedo 14-15 mesi per la consegna. Per cui dobbiamo sapere che cercheremo di fare prima. I lavori sono iniziati, sono ripresi e vanno avanti anche abbastanza veloci. Però dobbiamo avere la pazienza. E’ necessario organizzarci come stiamo facendo. Con il senatore Lauro ci siamo incontrati più volte, così come con gli altri operatori. Sicuramente ce la faremo, con un po’ di pazienza da parte di tutti e cercare, come dire, la collaborazione vera da parte dell’utenza e da parte di chi ci lavora direttamente”.

Il Senatore Salvatore Lauro: Dialogo e collaborazione per ottimizzare lo scalo ed i trasporti

“Sono il dialogo e la comprensione delle urgenze e dei problemi che fanno la differenza ”. Parola del Sentore Salvatore Lauro, in prima linea per portare le sue istanze, quelle della sua compagnia, ma anche le esigenze delle comunità insulari e dei viaggiatori che innegabilmente e destrimano le sorti.

Senatore Lauro sul molo con l’ADSP e la Guardia Costiera per tentare di ottimizzare il terminal, la logistica degli imbarchi in attesa del nuovo Beverello ancora lontano. In vista di questo appuntamento con Procida Capitale della Cultura, ma anche con Ischia meta d’eccezione che solo nel 2021 è stata in grado di catalizzare flussi come 1.800.000 passeggeri, in partenza solo da Napoli. Cosa vi siete detti?

“Gli operatori hanno chiesto al Presidente Annunziata che ha accettato di ascoltare le eventuali difficoltà che ci potessero essere. Ringraziamo quindi l’Autorità Portuale di essere intervenuta immediatamente di attuare le richieste che sono state fatte, nell’ambito della loro autonomia. Noi operatori ci possiamo considerare soddisfatti di questo, perché significa collaborare proficuamente con l’Autorità. Una impronta che il Presidente ha voluto dare da subito con il suo insediamento sottolinenando come anche ai privati spetti la responsabilità di far funzionare poi servizi. E’chiaro che noi nell’ambito del principio di sussidiarietà rileviamo quelle che sono le esigenze e poi l’ultima parola spetta a loro con l’obbiettivo di ottimizzare il tutto. Finalmente i lavori al terminal sono ripresi in maniera immediata. Si sta andando avanti con celerità e si stanno cercando di risolvere quelli che erano problemi che non venivano risolti i da anni. Quindi non possiamo che essere contenti e soddisfatti di questo.

Cosa avete chiesto in particolare? Si parlava delle vecchie pensiline di ferro da rimuovere, una segnaletica migliore, nuovi gate, ma anche l’eterno tema dell’escavo del porto

“Si. Queste sono richieste avanzate anche sulla base delle esperienze fatte, anche in riferimento al Covid che ha cambiato completamente le situazioni e quindi ci sono problemi diversi da quelli precedenti. C’è, soprattutto la questione del distanziamento. Tutte cose nuove che prima non si erano tenute presenti, così come la possibilità di migliorare gli attracchi perché questo dà possibilità anche la Capitaneria di Porto di avere più spazi per i mezzi e quindi minori attese e più e miglior servizio per i viaggiatori”.