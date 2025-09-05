Bertomeu: “Ischia, voglio regalarti i miei gol e un grande inizio di stagione”

L’attaccante spagnolo, reduce dalle esperienze in Asia e in Indonesia, si racconta tra prime impressioni, la sfida al Cassino e l’entusiasmo per un gruppo giovane e internazionale

È approdato a Ischia con l’entusiasmo di chi ha ancora molto da dire e con un bagaglio di esperienze che lo rendono un rinforzo di assoluto valore. Víctor Bertomeu de la Hoz, nato ad Amposta il 19 ottobre 1992, è un attaccante spagnolo di lungo corso, cresciuto nel vivaio della sua città e protagonista in patria con le maglie di Pobla Mafumet, Gimnàstic de Tarragona, Ascó, Peralada, Horta e Prat. La sua carriera lo ha poi portato lontano dall’Europa, prima a Hong Kong con l’Eastern SC, con cui ha vinto FA Cup e Senior Shield, quindi in Indonesia con il Gresik United, dove ha realizzato 7 gol in 13 presenze. Giocatore duttile, con fiuto del gol e abituato a misurarsi in contesti differenti, oggi veste la maglia gialloblù per aprire un nuovo capitolo e mettere la sua esperienza al servizio dell’Ischia.

Benvenuto Víctor. Arrivi da lontano, non solo geograficamente ma anche per il tipo di calcio che hai praticato nelle tue ultime esperienze. Come ti trovi qui a Ischia?

Bene. Al momento posso dire che la squadra è molto nuova, molto giovane, ma vedo che stiamo lavorando duramente negli allenamenti. È vero che dobbiamo ancora assimilare alcuni concetti tattici dell’allenatore, però le sensazioni sono buone, sia a livello generale che personale.

Domenica scorsa sei sceso in campo contro la Paganese, la prima vera partita dopo tante settimane di allenamenti. Un match che sappiamo tutti come è terminato. Quali sono state le tue sensazioni?

Per me sono state positive. È vero che il risultato è stato negativo, perché alla fine abbiamo perso 2-0, e subire due gol in appena 15 minuti ha pesato molto. Però credo che la squadra sia riuscita a riprendersi. Nel primo tempo ci è costato di più uscire dalla pressione, loro partivano meglio e facevamo fatica ad attaccare. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto un passo avanti: abbiamo pressato più in alto, recuperato palloni e, anche se non abbiamo avuto un’occasione nitida, siamo stati più presenti nella loro metà campo. Va considerato anche il passaggio dal sintetico al naturale. Tutto sommato, le sensazioni restano positive.

Ora però inizia il campionato e si fa sul serio. L’Ischia affronterà il Cassino in trasferta, una gara che non ammette più scuse. Che partita ti aspetti?

Sappiamo che ogni partita da adesso vale tre punti e che dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Siamo l’Ischia, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi e partire con il piede giusto. Sinceramente credo che siamo in buona forma, siamo positivi, forti, e sono convinto che porteremo a casa un buon risultato.

Questa squadra ha una rosa particolare: tanti giocatori con esperienze e lingue diverse, che si mescolano al gruppo storico ischitano. Tu come stai vivendo questo mix?

La squadra è molto unita. È vero, c’è un piccolo handicap legato alla lingua, perché parliamo italiano, spagnolo, inglese e francese. Però credo che alla fine il calcio si parli con un’unica lingua. In campo ci capiamo, ci sono giocatori come Manu che parlano più idiomi e ci aiutiamo a vicenda. Si respira una bella atmosfera nello spogliatoio e questa è una cosa molto positiva.