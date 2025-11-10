Bernardini: “Complimenti all’Ischia, ora dobbiamo dimostrare maturità”

Sconfitta che pesa ma non scalfisce le certezze del Trastevere. Al “Mazzella”, la formazione romana interrompe una lunga striscia di imbattibilità e lascia i tre punti all’Ischia, ma il tecnico amaranto mantiene lucidità e misura nell’analisi del match. Con il consueto equilibrio, mister Pirozzi riconosce i meriti dei gialloblù e guarda già avanti, ribadendo la fiducia nel progetto tecnico e nella crescita del suo giovane gruppo.

Trasferta amara per il Trastevere qui al “Mazzella”. Mister, qual è la sua valutazione sulla gara?

“Intanto complimenti all’Ischia, perché chi vince ha sempre ragione. L’ho detto ai ragazzi: oggi interrompiamo una striscia di diciassette risultati utili, tra le ultime sette partite della scorsa stagione e le dieci di questo campionato. Questa era la diciottesima. L’Ischia è stata una squadra molto forte, molto brava nella gestione dei momenti positivi, e non è mai facile farlo, soprattutto quando si ha un gruppo giovane. Ora dobbiamo essere bravi a gestire la sconfitta, a partire dalle dichiarazioni.

È una partita che poteva finire anche diversamente, ma con onestà devo dire che nel calcio gli episodi contano. La scorsa settimana il nostro portiere è stato il migliore in campo e l’Atletico Lodigiani è andato via rammaricato senza punti; oggi siamo noi a lasciare lo stadio con lo stesso rammarico. Ma il calcio è questo. Gli episodi girano, e non serve piangersi addosso. Se venissi qui a dire che il portiere dell’Ischia è stato il migliore in campo o che abbiamo preso gol dopo un minuto su un errore in costruzione, non farei l’interesse della mia squadra. Si riparte da martedì: serve maturità anche nelle sconfitte”.

Quanto ha pesato l’errore sul gol subito in avvio, sia tecnicamente che mentalmente?

“È una domanda legittima. È chiaro che quell’episodio ha spostato tanto, ma la nostra identità si fonda proprio sulla costruzione dal basso. Se facciamo un bilancio costi-benefici, diciassette partite senza sconfitte non arrivano per caso. Oggi c’è stato un errore, e la responsabilità è mia: ho cambiato qualcosa nella costruzione, responsabilizzando ragazzi alla prima apparizione, come De Franceschi. Ma resta la nostra filosofia. Dopo tanto tempo gli avversari ci studiano e prendono contromisure, ma non smetteremo per un gol di credere in quello che siamo. Non dobbiamo guardare il dito, ma la luna: la nostra identità è forte e resta la nostra guida”.

Che idea si è fatto di questo Girone G, visto che siete stabilmente nelle prime posizioni?

“È un girone più competitivo rispetto all’anno scorso, lo dice la classifica. Nella scorsa stagione le squadre sarde, tranne il Latte Dolce, erano in fondo; quest’anno sono tutte attrezzate e partite bene. Non vedo formazioni “deboli” come potevano essere il Terracina o l’Atletico Lodigiani di un anno fa. L’Ischia, ad esempio, era ultima e ora ha fatto dieci punti in quattro partite: non è un caso. È un girone dove ogni settimana puoi vincere o perdere con chiunque. In alto vedo Scafatese e Nocerina un gradino avanti, ma l’equilibrio è alto e il livello generale è cresciuto molto”.

E gli obiettivi stagionali del Trastevere?

“Il nostro obiettivo è migliorare la scorsa stagione. È un progetto biennale: un anno fa abbiamo chiuso con 44 punti e vinto il premio “Giovani di Valore” a livello nazionale. Vogliamo provare a rivincerlo, continuando a far crescere e mandare ragazzi nel professionismo. L’anno scorso ne sono andati quattro, quest’anno vogliamo fare altrettanto. Quando supereremo quota 44 punti, vedremo se ci sarà margine per qualcosa in più. Ma la priorità è far maturare i ragazzi, senza pressioni”.

In settimana si è parlato molto delle difficoltà logistiche per le trasferte tra Sardegna, Campania e Ischia. Da Roma, come la vede?

“Francamente mi sembra una polemica sterile. L’Ischia viaggia ogni settimana, le squadre sarde fanno la spola con la penisola, e noi ne facciamo una. Se il problema è venire a Ischia una volta l’anno, non esiste proprio. È più un disagio per l’Ischia, semmai. Dovrebbero essere loro a lamentarsi, non le altre. È una partita scomoda come lo era la Maddalena l’anno scorso, ma fa parte del gioco”.

Cosa è mancato oggi alla sua squadra per portare a casa almeno un punto?

“La gestione del momento. Dopo il pareggio avevamo l’inerzia a favore, ma ci siamo fatti prendere dalla voglia di vincerla subito, allungandoci troppo e perdendo lucidità. Sarebbe stato più saggio mantenere equilibrio e controllo. Ma è un difetto di gioventù, e oggi ci mancavano anche uomini d’esperienza che avrebbero potuto dare una mano in mezzo al campo.

Poi, come sempre, c’è la questione dell’episodio: se la palla di Scaffidi fosse entrata, ora staremmo a parlare d’altro. La settimana scorsa ci ha detto bene, oggi no. È il calcio. Oggi non meritavamo di perdere, ma in altre occasioni abbiamo vinto senza meritarlo. Il nostro focus resta il percorso: dobbiamo assorbire questa sconfitta e dimostrare di essere una squadra matura”.