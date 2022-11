Berlusconi “Ripartiamo da Milano per riconquistare l’Italia”

MILANO (ITALPRESS) – “Ripartiamo da Milano per riconquistare l”Italia”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, oggi all’inaugurazione della nuova sede del partito in Via Vincenzo Monti 92, nel capoluogo lombardo.

“Questa non è soltanto l’inaugurazione di una sede di Forza Italia ma un fatto simbolico, da qui vogliamo ripartire per conquistare tutta l’Italia, per avere sede in tutti i Comuni italiani perchè riteniamo di essere ancora indispensabili al nostro Paese – ha sottolineato Berlusconi -. Noi siamo portatori di quei valori fondamentali di una democrazia: la generosità, la cristianità, il liberalismo, la concretezza, l’efficienza e la determinazione. E soprattutto il rispetto degli altri e della libertà”.

“Nell’ambito della Legge di Bilancio a cui stiamo lavorando una mia idea è una norma per produrre oltre un milione di posti di lavoro”, ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha aggiunto: “Stiamo lavorando alla legge di Bilancio, due idee delle tante che stiamo seguendo, sono mie: una è quella di eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole realizzare una casa, ristrutturarla, per chi vuole aprire una farmacia o un ristorante”.

“Troppi giovani cercano lavoro e non lo trovano: per questo, per la manovra di Bilancio ho una seconda idea. Ho proposto di togliere alle aziende per 3, 4 o 5 anni ogni tassa per assumere i ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Così le imprese avranno una grande convenienza ad assumere giovani”, ha spiegato.

