Berlusconi, La Russa “L’Italia avrebbe ancora bisogno di lui”

ROMA (ITALPRESS) – Nell’Aula del Senato si è svolta la commemorazione di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso a 86 anni. “Le luci – ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa – sovrastano di gran lunga le ombre e lasciano solo il posto alla gratitudine e al rimpiano per non averlo accanto in un momento in cui l’Italia avrebbe ancora bisogno dei suoi consigli”. “Mi consola il generale rispetto – aggiunge- che ha accompagnato la sua dipartita anche da chi non ha condiviso le sue posizioni politiche che fa onore a chi lo ha legittimamente contrastato in vita e ora si unisce alle condoglianze ai familiari”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).