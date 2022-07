Berlusconi “Forza Italia indicherà il Premier, conto di arrivare al 20%”

ROMA (ITALPRESS) – “Sarà Forza Italia ad indicare il Premier perchè io scendo in campo anche stavolta in una campagna elettorale come ho fatto diverse volte perchè sento dentro forte il dovere di farlo e quindi gli faremo una campagna elettorale in cui cercheremo di far pervenire agli italiani tutte le motivazioni che avrebbero nell’indicare noi con loro voto. Parleremo agli italiani che sono delusi sfiduciati e che si sono astenuti non sono andati avanti a votare”. Lo ha detto, intervistato da Zona Bianca, su Rete4, Silvio Berlusconi. “Cercheremo di far capire, ma certamente ci riusciremo – ha aggiunto – che il voto non è soltanto un diritto ma è un dovere, nei confronti di tutti gli altri cittadini, nei confronti di sè stessi dei propri figli dei propri nipoti e quindi io immagino che noi potremmo avere un buon risultato e quindi essere anche fondamentali e protagonisti nell’indicazione del nome che il partito che avrà avuto più voti darà al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica avrà il diritto di accettare questo nome o di non accettarlo e quindi di non dare il mandato di formare un governo. Io penso che noi riusciremo con una presenza importante in questa campagna elettorale a spiegare tante cose agli italiani e credo che questo sarà molto utile al nostro paese. Con Forza Italia conto di arrivare al 20%”.(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –