ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia si conferma decisiva per il successo del centrodestra e determinante per la formazione del prossimo governo. Ancora una volta, ho messo il mio impegno al servizio dell’Italia, del Paese che amo. Vi ringrazio per la fiducia”. Così su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

