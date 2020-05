Bentornato Presidente! Gianpaolo Buono è guarito

Questo strano 1 Maggio si conclude con una bella notizia. Senza i festoni del Rizzoli, senza i primari che si pavoneggiano e sorridono agli smartphone dei nuovi megafonini, l’ASL ha comunicato la guarigione di Gianpaolo Buono, il presidente degli avvocati di Ischia. Una guarigione che arriva giusto in tempo per la visita del presidente del tribunale di Napoli, l’avvocato Elisabetta Garzo.

L’avvocato Buono è stato il primo ischitano a rendere nota la sua positività al coronavirus lo scorso 30 marzo. Una scelta coraggiosa che è servita come incoraggiamento a molti che ne hanno seguito l’esempio e una protezione per tutti quelli che, invece, hanno preferito vivere il loro momento di difficoltà con dignità, privacy e rispetto.

Dopo giorni di attesa e dopo le denunce di malfunzionamento non possiamo non prendere atto che l’ASL Napoli 2Nord ha lavorato sodo in questo venerdì festivo. Forse si sono passati la mano per la coscienza.

Al presidente Buono vanno fatti due auguri. Il primo è per la guarigione dal covid-19, il secondo, invece, per la battaglia che combatte da tempo affinché la giustizia sull’isola d’Ischia non sia un diritto sbiadito ma come un’argomento di primo piano. Ben in quadrato, ben a fuoco e dai colori vividi.

Una buona giornata, questa, per Barano che dopo giorni di annunci tristi, oggi ha vissuto una giornata più serena. L’annuncio della guarigione di 8 cittadini è un buon motivo per essere più fiduciosi.