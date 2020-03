Bentornato Don Antonio Angiolini!

Tra le tante notizie di queste ora, sembra ce ne sia qualcuna allegra. Nelle prossime ore, infatti, è previsto il rientro ad Ischia di Don Antonio Angiolini, il parroco della Parrocchia del Buon Pastore che aveva dovuto lasciare per alcune scelte poco sagge nell’uso dei social network.

Per quanto ha appreso Il Dispari, Don Antonio tornerà nelle prossime ora dal centro in cui era stato ospite in questi mesi e, in ossequio a tutte le norme in vigore, resterà in quarantena per i prossimi 14 giorni.

Quando tutto tornerà alla normalità, Don Antonio tornerà alla sua Parrocchia.