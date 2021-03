“Benessere outdoor”, il Corso di formazione dell’IIS Mennella di Ischia

Scuola, outdoor e sviluppo del territorio: sono le parole chiave del corso “Benessere Outdoor”, promosso dall’I.I.S. C. Mennella di Ischia e dall’associazione di secondo livello EDON. Quattro incontri a partire da mercoledì 24 marzo 2021 in modalità on line sulla piattaforma digitale dell’I.I.S. “Cristofaro Mennella”, otto discipline outdoor e circa una trentina i docenti iscritti dalle varie scuole di ogni ordine e grado di Ischia e Procida. Le premesse sono delle migliori per avviare una riflessione tra esperti e docenti sul ruolo che scuola può rivestire nella promozione di queste attività sportive. Nell’ambito dei vari incontri verranno approfondite le tematiche relative alle attività outdoor che propone l’associazione EDON ed in particolare: Triathlon, Nuoto libero, Atletica leggera, Escursionismo, Arrampicata, Vela, Snorkeling e subacquea. Verranno analizzati gli aspetti specifici delle attività outdoor che agiscono sul benessere psicofisico della persona, che promuovono l’educazione al rispetto delle regole, il confronto leale e lo spirito di gruppo, favorendo altresì l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. A questo va aggiunta la possibilità di proporre un modello di pratica sportiva che sia in armonia col territorio ed i suoi ambienti naturali e quindi di contribuire alla conoscenza del territorio, prerequisito fondamentale per la sua salvaguardia e valorizzazione.