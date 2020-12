Beneficenza: doni e panettoni dall’associazione “con il cuore Carmen”

Felici bambini di suor Edda e gli anziani di Don Orione: appuntamento all’Epifania per rinnovare la tradizione

Ischia – Si rinnova anche in occasione dell’imminente Natale la collaborazione tra la Catena Alimentare Nunzia Mattera e l’ Associazione “con il cuore Carmen”.

Nei giorni scorsi sono stati consegnati, infatti, diversi panettoni e dolciumi vari agli angeli della Croce Rossa Italiana sez.Ischia e agli anziani del Don Orione da parte dell’associazione di Carmen Terracina

Non è mancato un pensiero ai bimbi di suor Edda dell’Istituto Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola Terme

a cui è arrivato un carico di pandoro, latte, biscotti e tanti regali.

A Suor Edda, visibilmente commossa, è stato dato appuntamento per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, così da rinnovare la tradizione cui Nunzia Mattera, fondatrice della Catena Alimenta, tanto teneva.