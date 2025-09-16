Ben vengano elefanti del genere nel nostro calcio!

C’è un vecchio luogo comune che aleggia sul calcio italiano: la Serie A come ultimo approdo, dove campioni stanchi vengono a godersi gli ultimi applausi, magari accompagnati da un bel tramonto sul mare, sui laghi o sui monti e dalla buona cucina tipica delle regioni del Bel Paese. Poi, ogni tanto, la realtà si diverte a rovesciare le etichette. Perché se pensi di archiviare Kevin De Bruyne e Luka Modrić sotto la voce “fine carriera”, forse è meglio controllare di nuovo le statistiche prima di farsi ridere dietro dai numeri.

Partiamo da De Bruyne. Da anni gioca come se avesse Google Maps nel cervello: sa sempre dove sta il compagno, dove finirà il pallone e, soprattutto, dove l’avversario non riuscirà mai ad arrivare. A 33 anni, invece di rallentare, continua a produrre assist con la puntualità con cui Amazon consegna pacchi e, all’occorrenza segnare, non solo su rigore.

Non parliamo di semplici “palloni appoggiati”, ma di chirurgiche incisioni nello spazio-tempo calcistico. Chiunque abbia vent’anni di meno, guardandolo giocare, potrebbe sentirsi come uno stagista spaesato che scopre che il capo, in realtà, lavora più di lui e, quando mai se l’aspetta, rischia anche di sfigurare ed essere duramente rimproverato in campo. Come accaduto a Lorenzo Lucca durante Napoli-Cagliari di qualche settimana fa e svelato da Bordocam di Dazn all’atto della sostituzione del belga.

Poi c’è Modrić. Classe infinita, capelli che sfidano il calendario e una capacità di dettare i tempi che farebbe invidia a un metronomo svizzero. Lo si dava per finito già diverse stagioni fa, e ogni volta lui risponde con un’altra annata a livelli che definire “alti” è riduttivo. Non corre? Non serve: corre la palla. Non ha più vent’anni?

Appunto: è per questo che sa cosa fare prima ancora che la situazione si presenti. In un mondo che misura tutto in sprint e accelerazioni, Modrić è la dimostrazione vivente che il calcio resta, prima di tutto, un gioco d’intelligenza. Come ieri sera a Milano contro il Bologna, con un gol che lo ha visto sbucare lento pede da centrocampo all’appuntamento con un chirurgico piattone a fil di palo.

Eppure c’è chi ancora storce il naso, evocando appunto il cliché dell’Italia-rifugio per vecchie glorie. Ma guardiamo i fatti: le loro medie di rendimento, tra assist, chilometri percorsi e impatto sulla partita, sono assolutamente paragonabili, se non superiori, a quelle di colleghi che hanno oltre dieci anni di meno. E allora, chi è che invecchia peggio? Forse non i due fuoriclasse, ma le nostre convinzioni pigre e fuori luogo.

Il punto è che il calcio italiano non sarebbe solo la loro “pensione dorata”. Sarebbe piuttosto un laboratorio perfetto per dimostrare che il talento, quando è autentico, non ha età. Che un passaggio illuminante può valere più di cento scatti nel vuoto. E che un giocatore capace di leggere la partita con la lucidità di un grande maestro di scacchi può insegnare molto più di quanto possa imparare. Altro che mausoleo: l’arrivo di De Bruyne e Modrić è diventato una masterclass settimanale, un corso accelerato di “calcio applicato” offerto a compagni, avversari e, perché no, anche a pseudo-appassionati abituati a giudicare solo dal dato anagrafico.

Forse è proprio questo il paradosso: considerare “vecchi” due calciatori che, in realtà, sono ancora in grado di dettare legge nei top club europei. Se scelgono l’Italia, non è per nascondere la polvere sotto il tappeto, ma per dimostrare che certe qualità resistono al tempo meglio delle rughe coperte con Photoshop. E allora smettiamola di chiamarci “cimitero degli elefanti”! Sarebbe più corretto ribattezzare la serie A “parco delle meraviglie”. Perché quando giocano De Bruyne e Modrić, l’unica cosa che invecchia davvero è la retorica stantia che li vorrebbe già pensionati.

