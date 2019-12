BELINELLI NON BASTA AI SAN ANTONIO, KO CONTRO I CLIPPERS

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Non basta la migliore prestazione stagionale di Marco Belinelli ai San Antonio Spurs. Contro i Los Angeles Clippers arriva la sconfitta casalinga per 134 a 109. L’azzurro nei 25 minuti giocati mette a referto 17 punti con

4/5 da tre, 5/5 tiri liberi. Ma il protagonista del match è Kawhi Leonard, accolto tra i fischi di “paura” da parte dei suoi ex tifosi. Alla fine per lui saranno 26 punti, a cui si aggiungono i 21 di Harrell e i 20 di Williams. Per i Clippers sesto successo nelle ultime otto gare.

Continua la rimonta dei Portland Trail Blazers che superano Minnesota Timberwolves per 113 a 106 centrando il quarto successo consecutivo. A riposo Carmelo Anthony per via di una botta al ginocchio la parte deil leone la fanno Damian Lillard (29 punti) e CJ McCollum (26).

Milwaukee Bucks passa per 123 a 102 contro i New York Knicks: tripla doppia per Antetokounmpo che chiude la sua gara con 22 punti.

Non si possono non fare i complimenti al duo Harden&Westbrook prtotagonisti del successo degli Houston Rockets sul parquet dei

Phoenix Suns per 139 a 125; il primo mette a referto addirittura 47 punti, mentre il secondo ci mette la sua firma con 30 punti.

Tornano a vincere dopo tre sconfitte i Philadelphia 76ers che superano i Washington Wizards per 125 a 108.

Quinto successo consecutivo per i ritrovati Utah Jazz in trasferta contro Charlotte Hornets per 114 a 107: per Bogdanovic 26 punti.

Vittoria per i Brooklyn Nets contro Atlanta Hawks per 122 a 112, nonostante i 47 punti di Young che non può certo fare tutto da solo.

Per i Detroit Pistons arriva la quarta sconfitta consecutiva, questa volta contro Chicago Bullsper 107 a 119; letale il terzo tempo nel quale concedono 40 punti agli avversari.

Riscatto per i Memphis Grizzlies che risolvono la pratica Sacramento Kings con il punteggio di 119 a 115.

