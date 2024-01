Befana senza Rosa Iacono per motivi di salute: «Grande rammarico»

Quest’anno il tradizionale appuntamento dell’Epifania con Rosa Iacono è saltato. La presidente dell’Associazione Disabili Isola d’Ischia e della Croce Rosa Ischia Soccorso ha dovuto cancellare l’incontro con gli ospiti delle strutture sanitarie isolane per motivi di salute. Come spiegato nel messaggio rivolto alla comunità, esprimendo grande rammarico per non poter rinnovare la tradizionale distribuzione di piccoli doni, «dopo 28 anni di seguito, nei quali nel giorno della Befana facevo visita insieme ai volontari della mia Associazione, nelle vesti di Babbo Natale e dei Re Magi, ai vecchietti e agli ammalati delle strutture sanitarie della nostra isola».

La lettera prosegue: «Per tanti anni, in questa ricorrenza ho sempre portato ai degenti di Villa Mercede, Casa del Sole, Villa Joseph e Ospedale Rizzoli un segno di affetto e solidarietà strappando loro un sorriso e qualche lacrima di commozione.

Purtroppo, a causa di non buone condizioni di salute sono impossibilitata a muovermi, ma auguro a tutti, come ho sempre fatto, una pronta guarigione e la speranza di un futuro anno con buona salute e tanta serenità».