“Beccati” nell’auto di lusso. 4 indagati ischitani nel maxi blitz della Polizia con 8 arresti e 53 indagati

Ugo De Rosa | Riciclaggio di auto rubate, maxiblitz in tutta Italia: 8 arresti, indagate 53 persone. E’ il bilancio di un’operazione effettuata dalla Stradale tra Puglia, Campania e Sicilia che ha eseguito alcune misure cautelari tra Palermo, Lecce, Bari, Taranto e Napoli disposte dal gip del tribunale di Taranto su richiesta della locale Procura. In 8 finiscono ai domiciliari.

Tra i 53 indagati, ovviamente, spiccano per quanto di riguarda quattro persone in particolare: Giovanni Arenella, 49enne di Forio d’Ischia, Francesco Bianco, 59enne di Forio d’Ischia, Maria Luongo, 47enne di Forio d’Ischia e Vito Savio, 20enne di Lacco Ameno.

Per alcuni dei 53 indagati il gip pugliese non si è espresso sulla misura cautelare richiesta poiché territorialmente incompetente. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di svariate autovetture di alta gamma commerciale che avvenivano attraverso il metodo della ‘falsa nazionalizzazione’, riportando dati apparentemente reali di vetture circolanti in altri paesi comunitari (come la Francia) che poi venivano immatricolate in Italia con l’utilizzo di documenti di circolazione estera contraffatti.

L’attività investigativa ha avuto inizio a maggio del 2018 a seguito del costante monitoraggio effettuato sulle pratiche di nazionalizzazione che vengono trattate dal locale Dipartimento Trasporti Terrestri. Secondo le contestazioni il gruppo avrebbe riciclato autovetture di altissimo valore commerciale potendo contare su un’articolata e strutturata organizzazione della quale facevano parte individui con conoscenze tecniche e professionalità evolute, capaci di manomettere dati sensibili delle vetture di ultima generazione trafugate su tutto il territorio nazionale.

L’attività ha messo in luce anche il ruolo di altri complici all’interno dell’organigramma delinquenziale che avevano il compito di intestare a società di rivendita auto locali alcune delle autovetture fraudolentemente sottratte a società di noleggio e immatricolate con il metodo delle false nazionalizzazione.

Tra le 16 auto sequestrate dalla polizia stradale di Taranto ci sono Audi, Volkswagen, Range Rover, una 500 Abarth, Suv e berline di alta gamma. Che ha scoperto un traffico di auto rubate e poi rivendute a persone ignare con documenti “lavati” apparentemente all’estero. Il giro di affari stimato dagli investigatori è di un milione di euro: l’indagine è iniziata nel 2019. Sono 53 gli indagati nelle provincie di Taranto, Bari e Napoli, otto dei quali hanno ricevuto provvedimenti di custodia cautelare agli arresti domiciliari. A vario titolo i capi di accusa ipotizzati sono associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione. Diverse persone indagate hanno precedenti anche pesanti. Gli investigatori si sono spinti anche in Sicilia, a Palermo, per indagare sul giro di auto rubate e rivendute.

Determinante sarebbe stato il ruolo svolto da agenzie di pratiche automobilistiche del tarantino, ma anche nel napoletano e nel palermitano che avrebbero messo disposizione le proprie competenze tecniche consentendo di nazionalizzare le auto con documenti esteri falsi. Uno dei capi avrebbe pianificato la fuga in Germania. Gli indagati utilizzavano un linguaggio in codice. Sotto chiave 16 auto di alto valore commerciale ed eseguiti sequestri di fascicoli presso le Motorizzazioni Civili di Napoli, Palermo e Lecce. L’ammontare dell’illecito profitto ammonterebbe a circa un milione di euro.