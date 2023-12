Beccati con le beccacce. Arrestati due bracconieri a Casamicciola

Militari del nucleo Carabinieri Forestale di Casamicciola, insieme a i militari del nucleo cinofilo specializzato in antibracconaggio proveniente dalla Capitale, hanno arrestato due bracconieri senza porto d’arma, con fucili e munizioni.

I due, attualmente ai domiciliari in attesa dalla direttissima che si terrà domani (martedì 12) mattina, sono stati beccati in un terreno del comune di Casamicciola in località Buceto. Durante il controllo del territorio, come detto, i militari hanno tratto in arresto un 43 enne ed un 49 enne del posto sorpresi in flagranza di reato per furto venatorio.

Nello specifico, i due venivano fermati in possesso di munizioni e con alcune specie di beccaccia. Inoltre, i due arrestati non esibivano ai militari il porto d’armi nonostante il possesso di un fucile. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.

Furto venatorio: Pena da due a sei anni

Il furto venatorio è un particolare tipo di furto aggravato. Per la precisione, si tratta di furto commesso ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, rientrando in tale categoria tutti gli animali selvatici. Il reato scatta ogni volta che ci si impossessa degli animali selvatici senza avere alcuna autorizzazione né una licenza di caccia. Ad esempio, risponde di furto venatorio chi si dedica all’uccellagione, condotta che consiste nel catturare vivi gli uccelli. Lo stesso accadrebbe se si catturasse un cervo o un lupo. Ecco perché l’attività venatoria può essere esercitata solo previa licenza e soltanto nei tempi e modi indicati dalla legge. Trattandosi di furto aggravato, il furto venatorio è punito con la reclusione da due a sei anni e può essere denunciato da chiunque vi assista. Non commette furto venatorio, invece, il cacciatore che, pur munito di regolare licenza, prende per sé un animale selvatico non rispettando le regole per l’attività venatoria, ad esempio andando a caccia in un periodo o in una zona non consentita: in questo caso, si commette sempre reato ma le pene sono di gran lunga minori.