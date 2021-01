Beccati con 300gr di droga dalla Guardia di Finanza. 1 arresto e 2 denunce

La Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia, tra Ischia e Lacco Ameno, ha tratto in arresto un giovane, denunciati altri due e sequestrato nel complesso 300gr. tra hashish e marijuana.

In particolare, sono stati fermati due ventenni su un motorino che alla vista del posto di controllo hanno effettuato un sorpasso repentino per evitarlo. Insospettite da tale atteggiamento, le Fiamme Gialle hanno prima avviato un inseguimento e, dopo averli raggiunti, i due sono stati trovati in possesso di circa 60 grammi tra hashish e marijuana nascosti in un plico.

Dalle successive attività i finanzieri sono poi riusciti a risalire ad un terzo soggetto, nei cui confronti è stata eseguita una perquisizione domiciliare, al termine della quale sono stati sottoposti a sequestro un bilancino di precisione, ulteriori 236 grammi tra hashish e marijuana ,1 coltello a serramanico, un telefono cellulare e 3.190euro.

Processato per direttissima, è stata disposta la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione, la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca del denaro frutto dell’attività illecita.