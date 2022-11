B&B e fittacamere, corsi di formazione per addetti di Polizia Municipale

Nella giornata di Sabato 19 il personale appartenete al Corpo di P.M. del Comune di Ischia ha organizzato in collaborazione con il C.S.A. e patrocinati dal Comune di Ischia, aperto a tutti gli appartenenti della Polizia Municipale dei Comuni isolani, un corso formativo. La formazione aveva ad oggetto “le strutture extra-alberghiere” il relatore del corso è stato il Dott. Pasquale d’Ascoli, Maresciallo ordinario appartenente alla Polizia Municipale di Napoli.

Il seminario ha trattato le materie che disciplinano soprattutto strutture quali i bed and breakfast, fittacamere e simili che proliferano sempre in numero maggiore sul territorio isolano. L’analisi nello specifico ha riguardato la normativa di riferimento che disciplina la materia, le norme di Pubblica Sicurezza da ottemperare per questa tipologia di attività ricettive e le sanzioni amministrative e penali che possono scaturire in fase di controllo da parte degli organi di P.S.

L’evoluzione costante della normativa che regolamenta questo settore unitamente all’esigenza di una continua formazione di chi opera nell’ambito della Polizia Municipale ha spinto all’organizzazione di questo corso