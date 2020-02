Batticuori cacio & pepe

Ci avviciniamo alla festa degli innamorati e come non dedicarle una ricetta che racchiuda colore, forma,sapore e soprattutto tanto amore.

Pasta fresca all’uovo colorata in modo naturale e a forma di cuore, ripiena e poi condita con quella cremina saporita e piccante che non può non piacere. Quindi, che siate innamorati o no, non lasciatevi scappare questa ricetta. Provatela e fatemi sapere. W L’AMORE !

INGREDIENTI E PROCEDIMENTO:

Per I Batticuori, pasta fresca all’ uovo rossa: 200 gr di Farina 00 , 2 uova, 5 cucchiai di concentrato di pomodoro.

Impastare bene tutti gli ingredienti formando un panetto liscio e compatto e lasciar riposare coperto per almeno un ora.

Uno stampino a forma di cuore per tortelli o tagliabiscotti a forma di cuore.

Per il Ripieno : 300 gr di Ricotta vaccina, un po’ di uovo battuto(quanto basta a creare un impasto morbido ma non troppo), 50 gr di prosciutto crudo a dadini piccolissimi, parmigiano grattugiato e noce moscata q.b.

In una ciotola mescolare tutti gli ingredienti e far riposare in frigo.

Stendere la pasta rossa a sfoglie sottili, mettere la farcia in una sac a poche e farcire le strisce di pasta, chiudere con altra pasta, sigillare bene e tagliare con stampino a forma di cuore.( come foto) .

Cuocere i Batticuori in acqua bollente salata.

Per il condimento: grattugiare 100 gr di Pecorino romano in una ciotola, aggiungere pepe macinato e poi un po’ di acqua di cottura della pasta formando una cremina fluida.

Scolare I Batticuori e condire con la cremina di cacio e pepe.

Per l’impiattamento ho aggiunto una cialdina di parmigiano a forma di cuore e qualche fiorellino fatto con striscioline di prosciutto crudo….e buon appetito Valentini ♥♥♥♥