“Batman”: «Questa Ischia vi sorprendera’»

Giovanni Sasso | Ribadisce che la linea societaria non cambia, che la società crescerà e costruirà in casa gli elementi di cui si avrà bisogno in chiave futura, puntando su molti giovani interessanti delle fasce che vanno dal 2002 al 2004. Inoltre la società tiene sempre in considerazione i tifosi e che la vicenda di qualche giorno fa (irruzione degli ultras allo stadio) è stata ampiamente chiarita. E’ un Pino Taglialatela politically correct quello che ritorna a parlare dopo quasi un mese e mezzo, dribblando con eleganza le domande sulla parentesi (una ventina di giorni) in cui “Batman” si vedeva di rado a Fondobosso per diversità di vedute coi vertici su alcune situazioni. Il summit dell’altro ieri col presidente D’Abundo è servito per chiarire determinate dinamiche, sono stati definiti i ruoli di ognuno e dunque Taglialatela ritorna ad essere il punto di riferimento principale attorno al quale ruota praticamente tutto. Il momento di crisi è dunque alle spalle. Come si ricorderà, i tifosi chiesero chiarimenti al socio Buono in merito alla posizione del d.g. Tutto rientrato ed è un fatto positivo perché in questa fase di pre-campionato, l’Ischia ha bisogno di tutto tranne di incertezze e di rapporti poco chiari.

SULLA SQUADRA

Sulle scelte della società, sulle novità tecniche, Pino Taglialatela conferma la propria opinione. «C’è stato un cambio generazionale, con calciatori che hanno dato tantissimo – attacca il d.g. –. La società ha fatto delle scelte per “rinfrescare” la rosa. Il nostro obiettivo, quello indicato dal presidente D’Abundo, è far crescere i calciatori isolani. Siamo qui per lavorare per valorizzare quanti più isolani possibili».

Quali le ambizioni dell’Ischia? La rosa si può definire completa? «Sono valutazioni che faremo in questo fine settimana. Con il mister ci incontreremo dopo l’amichevole di domani con Giugliano (oggi per chi legge, ndr) per fare un primo bilancio – prosegue il d.g. gialloblù –. Si farà una prima “scrematura” perché ci sono un bel po’ di calciatori che si allenano dal 2 agosto. Faremo delle valutazioni: se manca qualcosa o se c’è abbondanza. Potremo essere più precisi la prossima settimana. Vedo una rosa competitiva, sicuramente mi avrebbe fatto piacere se fosse rimasto Gianluca Saurino che reputo uno dei più forti attaccanti della categoria a cui abbiamo fatto un’offerta. Lui ci ha pensato ma ha preferito prendere un’altra strada. Ma mai dire mai, l’Ischia è sempre aperta ai calciatori isolani forti».

Il discorso prende una piega completamente diversa: alla domanda sul perché della rinuncia al settore giovanile, Taglialatela fa uno sforzo enorme per mettere una “pezza” alla brutta figura fatta dalla società il mese scorso. «Il presidente ha avuto un’idea, ha fatto una mossa importante come coinvolgere e finalmente unire le altre realtà isolane. Secondo il presidente sono le società che hanno sfornato giocatori in questi ultimi anni. E’ difficile organizzare un settore giovanile a causa della carenza di strutture. Finora abbiamo avuto enormi problemi, si erano creati malumori con le società anche di altri comuni e il presidente non vuole questo, facendo calcio solo per il bene degli isolani. E’ stata una decisione che secondo me va bene ma c’è sempre tempo per riprendere in mano il discorso. Se vogliamo crescere giocatori, abbiamo bisogno di un campo da utilizzare a tempo pieno. Nel comune di Ischia non è possibile e da qui la mossa del presidente che ha coinvolto tutta l’isola. Siamo l’Ischia ma rappresentiamo tutti i comuni, seguendo le direttive del presidente».

«TUTTO CHIARITO»

Sul momento di riflessione, sulle voci che lo volevano lontano dall’Ischia, Taglialatela “dribbla” la domanda come un trequartista provetto: «Era un po’ di vacanza… Abbiamo avuto delle discussioni ma sono cose che succedono, relativamente ai ruoli. Col presidente abbiamo sistemato tutto. Ripeto, sono cose che a inizio anno succedono in tutte le società. Gestire una società non è semplice: ci vogliono risorse umane non indifferenti e il presidente ci ha messo a disposizione il meglio che c’è sull’isola. Chi lavora con l’Ischia e chi tifa Ischia deve ringraziare il presidente D’Abundo che fa degli sforzi incredibili per portare avanti la squadra visto che gli esborsi economici non indifferenti. Noi – spiega il d.g. – cerchiamo di limitare certe spese perché non è semplice trovare risorse visto che veniamo da due anni di pandemia. Le imprese hanno sofferto in modo particolare. Il presidente è stato sempre presente su tutto, con i ragazzi e con lo staff e personalmente mi dà una grossa forza quando devo andare a trattare coi calciatori. L’Ischia è stata presa come esempio da tante realtà campane, questo ci fa piacere perché siamo cresciuti tantissimo».

«CI VUOLE PAZIENZA»

Taglialatela lancia un messaggio chiaro all’ambiente: «C’è da lavorare tanto, bisogna avere pazienza perché i progetti di crescita di una società nuova come quella di D’Abundo hanno bisogno di tempo. Lui si è dato delle date e noi le rispetteremo».

Sulla competitività della squadra, sull’accesso agli allenamenti, con la piazza che vorrebbe vivere la realtà a stretto contatto, il d.g. dell’Ischia è chiaro: «Se c’è stato qualche problema, è derivato dal fatto che la società pensa a tutto quello che potrebbe succedere di negativo. Il presidente ha un’azienda importante, se dovessero verificarsi problemi di Covid sul campo, sarebbe lui a pagarne le conseguenze. C’è massima attenzione su queste situazioni. Con i tifosi è tutto chiarito, fanno parte dell’Ischia e se l’Ischia esiste è perché con grandi sacrifici hanno acquistato un titolo per ripartire. Successivamente è arrivato il presidente che ha dato una grossa mano. Non dimentichiamo mai quello che hanno fatto i tifosi che per noi sono fondamentali. Tutto è stato brillantemente risolto da Umberto Buono. Era un problema di comunicazione. Ai tifosi è stato sottolineato che la società è sempre a disposizione, l’accesso allo stadio da quando D’Abundo è presidente è sempre stato gratuito. Il presidente cerca di far venire le persone allo stadio affinché si crei entusiasmo nei confronti della squadra. Una squadra nuova, un allenatore nuovo. Un ragazzo che secondo me ha grandissime qualità però ci deve essere la società alle sue spalle per tutelarlo e tutto e per tutto, facendolo lavorare in santa pace».

«CREDIAMO NEL GRUPPO»

L’Ischia ringiovanita, che ha cambiato completamente spartito, infonde fiducia. «Crediamo molto nei nostri calciatori. Nella scorsa stagione nessuno ci considerava e siamo arrivati ad un passo dalla D. Ci stiamo ancora leccando le ferite. Questa squadra secondo me darà delle belle soddisfazioni ai tifosi, disputando un campionato di vertice. Quando scendiamo in campo vogliamo vincere. Ho parlato con i calciatori più “anziani”, per modo di dire visto che sono tutti ragazzi, chiedendo di dare una mano all’allenatore e allo staff. Mi hanno confermato l’impressione che avete avuto seguendo qualche allenamento (purtroppo non è stato possibile e non per colpa di chi segue l’Ischia da quasi otto lustri, ndr). I ragazzi sono contenti di quello che stanno facendo. I più esperti dovranno aiutare i più giovani che verranno chiamati in causa».

Taglialatela poi svela il pensiero di D’Abundo circa la soluzione alle mancanze in determinati ruoli. «Il presidente sostiene che se non c’è l’attaccante sull’isola, da fuori non lo prendiamo: costruiamolo. Se non c’è il centrocampista sull’isola, lo costruiamo. Per fare questo c’è bisogno di giocatori “anziani” affinché questo gruppo diventi una famiglia. Hanno entusiasmo, sono predisposti a questo e sono convinto che sarà un campionato ottimo da parte dell’Ischia. Non so alla fine dove ci collocheremo. Quello che dice tutto è sempre il tappeto verde. Però sono convinto che faremo molto bene, daremo filo da torcere a tutti. Il “made in Ischia” come dice Salvi Monti secondo me e il presidente è un brand vincente. Lavoriamo per gli isolani, per fare una squadra importante per il futuro. Dovremo essere bravi noi a far crescere i giovani. In rosa abbiamo 2002, 2003 e anche 2004 che vi stupiranno».