Batman fa bella Mostra

Una giornata che difficilmente si dimentica. In pochi minuti, passano nella mente l’esordio (contro la Juventus, Epifania del 1991), tantissime partite, i tanti rigori parati (record tutt’ora imbattuto), i cori delle curve… L’emozione di far parte della gloriosa storia azzurra, di essere presente in un bellissimo murales celebrativo che contiene tutti i protagonisti del Napoli dal 1926 a oggi. Nella fermata della Cumana “Mostra”, dedicata da qualche mese a Diego Armando Maradona, c’è anche il nostro Pino Taglialatela.

“Batman”, come lo chiamano i tifosi del Napoli, è presente con un’immagine della stagione 1994/1995, raffigurato con un bellissimo murale tra Gianfranco Zola e Fabio Cannavaro. Taglialatela (accompagnato dalla sua agenzia di comunicazione Molaro Graphic con Alessandro Molaro) ha visitato la fermata della Cumana, condividendo quest’emozione con alcuni suoi amici, per ringraziare l’EAV (rappresentata dal presidente Umberto De Gregorio, dal direttore operativo Pasquale Sposito e da Luciano Crolla) per questo riconoscimento.

Per l’Ischia Calcio c’erano il presidente Emanuele d’Abundo e il ds Mario Lubrano, probabilmente i più emozionati visto che hanno a cuore le sorti del Napoli. Tra gli invitati anche il presidente del Comitato Regionale Campania della FIGC, Carmine Zigarelli. Presenti, inoltre, Lello Carlino (che con “Batman” ha condiviso un passaggio della sua esperienza in gialloblù), Ciro Sorbino, Manolo Iengo, Gennaro Amato e Armando Saggese. Un ringraziamento particolare anche al dottor Roberto Vallefuoco di EAV. Gli ospiti di Taglialatela hanno ricevuto una maglia celebrativa, la stessa con cui “Batman” è rappresentato nel murale. Un altro riconoscimento che conferma il grande contributo dato alla storia del Napoli.