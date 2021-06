Basterebbe poco. Anzi, volerlo |#4WD

Antonella Barile, commerciante del corso e attenta osservatrice dell’ambiente circostante, ha così tristemente sottolineato in un lapidario post su Facebook la scarsa qualità degli Ospiti che stiamo cominciando a vedere a pochi giorni dall’inizio dell’estate: “Che turisti di basso ceto, sia stranieri che italiani, Ischia è finita.

Facciamocene una ragione: il turismo di prossimità sarà ancora per un anno l’unica ancora di salvezza a cui aggrapparci per cercare di recuperare il danaro perduto! Dobbiamo quindi far finta di niente e stringere i denti ogni qualvolta i soliti fenomeni di malcostume, ignoranza ed inciviltà di chi pensa di poter comprare tutto con i soldi delle proprie vacanze fanno invasione di campo nelle nostre vite, non solo ad agosto, sostituendo poco validamente i nord-italiani, i tedeschi, gli americani, i francesi (che prima del Covid avevano cominciato a fare capolino dalle nostre parti sempre più insistentemente) e i già latitanti russi a causa delle note sanzioni UE.

Il problema resta lo stesso di sempre: cosa sta facendo Ischia per prepararsi adeguatamente alla stagione 2022 che, di fatto, non dovrebbe presentare ostacoli ad una ripresa vera dell’incoming da ogni parte del mondo? Nulla, assolutamente nulla. Tutti sono ancora convintissimi di poter continuare a vivere di rendita di quelle bellezze naturali e totalmente indipendenti da tutto se non dalla volontà di Dio, così com’è sistematicamente accaduto finora sia nei momenti di buona che in quelli di cattiva sorte.

Giovedì mi ha scritto mio cugino Vincent da Miami, entusiasta e orgoglioso di aver visto sulla CNN un servizio dell’attore e showman televisivo Stanley Tucci, che nel corso della prima serie del suo “Searching for Italy” tesseva le lodi della nostra “Trattoria il Focolare” e del coniglio all’ischitana. In altre parole: basterebbe poco affinché gli “altri che contano” si innamorassero di noi. E’ già successo in un recente passato, basterebbe volerlo ancora.