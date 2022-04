Basta veleno azzurro | #4WD

Lo so che Vi sareste aspettati fulmini e saette da parte mia dopo il pari interno del Napoli contro la Roma. E invece… eccomi qui a discuterne con grande serenità!

Chi mi legge più o meno costantemente sa bene come la penso: non ho mai creduto in questo miracolo, ritenendovi inadeguato sia l’allenatore (che ho bocciato ancor prima che cominciasse il campionato per le sue contraddittorie dichiarazioni rispetto al mercato) sia la rosa. Ma soprattutto, non ho mai creduto che fosse concreta intenzione della proprietà del Napoli perseguire una vittoria di livello superiore alla solita, redditizia qualificazione in Champions League.

E Vi dirò di più! Fermo restando che per me il sogno era già terminato dopo il 2-3 casalingo contro la Fiorentina, alla fine sono sempre più convinto che questo ennesimo rinvio dell’appuntamento con il terzo scudetto potrebbe rivelarsi un toccasana: in primo luogo, perché semmai il Napoli l’avesse vinto, non ci sarebbero state argomentazioni utili a frenare la già insopportabile boria dei De Laurentiis, pronti a ricordarci in stile Marchese del Grillo che la loro politica dei piccoli e ben misurati passi alla fine era stata ripagata; ma volendo guardare oltre, potrebbe anche succedere che forti della promozione in B col Bari e della necessità di dismettere una delle due società, la sola qualificazione in Champions potrebbe finalmente bastare a monetizzare un bel po’ di quattrini, lasciare il Napoli in mani facoltose e imprenditorialmente più lungimiranti e propense al successo non solo economico e concentrare i propri sforzi aziendali in terra pugliese.

Mi rendo conto che si tratta di un piccolo sogno ad occhi aperti, ma è l’ormai consolidato disincanto a regalarmi questa visione futuribile, tenuto conto che neppure sono certo di continuare a vedermi la partita in tivù negli ultimi turni di campionato. Perché, come ho scritto lunedì sera su Facebook, non ho più spazio per ingerire altro veleno. Almeno per questo campionato.