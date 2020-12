Basta con la lottizzazione dei trasporti marittimi

I residenti, i turisti, i rifiuti, i trasporti speciali, gli studenti di Ischia che vanno a Procida, i trasportatori, i sanitari e chi tiene il suo problema sono i capi di imputazione (o almeno dovrebbero esserlo) del processo che dovremmo fare ai sindaci delle nostre comunità degli ultimi 20 anni per lottizzazione dei trasporti marittimi.

Continuo a gridare, solo, nel deserto o, se preferite, sott’acqua col rischio che nessuno mi senta, ma prima o poi, però, qualcuno dovrà accorgersi che stiamo andando nella direzione sbagliata.

L’ultimo grido di allarme e che ha suscitato il dibattito a Procida (e non a Ischia, dove invece c’è il problema!) è quello degli 80 studenti ischitani che non possono raggiungere l’isola di Graziella quando riapriranno le aule dell’Istituto Nautico (ne parliamo dettagliatamente a pagina 14 con Leo Pugliese).

Ischia tace, Procida litiga. Perché? Perché Medmar ha sospeso le corse su Napoli e, con essa, anche il collegamento mattutino Ischia-Procida. Da giorni, sia per il meteo sia per le pessime condizioni in cui versa, la nave dei trasporti speciali lascia i rifiuti sull’isola. Il meteo crea disagi ai trasporti e ai trasportatori. Gli aliscafi della Snav la domenica non partono e, se non ci fosse l’aliscafo di Aponte durante la settimana, i pendolari sanitari del nostro Rizzoli e del nostro Distretto non potrebbero arrivare in tempo per il cambio turno.

Nei mesi scorsi l’Antitrust ha spezzato le reni al consorzio che bullizzava le nostre amministrazioni e i nostri imprenditori sui trasporti speciali (rifiuti, carburanti e trasporti speciali) ma tutto questo non serve a svegliare dal torpore le nostre amministrazioni che, da un anno, forse più, stanno provando a scrivere un bando per la ricerca di un nuovo vettore marittimo.

Ma le isole, le comunità e le amministrazioni di Ischia e Procida continuano a nascondersi dietro gli incassi degli armatori privati.

Basta! Basta anche con le reazioni. Basta con le reazioni lottizzate di un problema unico da affrontare con un unico interlocutore: la Regione Campania.

La stessa Regione che, nelle settimane scorse, tramite l’EAV si è preoccupata di creare il Bus a chiamata per i lavoratori durante il blocco dei treni. Si, in terra ferma, se lavoravi di Domenica ti prenotavi il posto a bordo del bus. Se vieni a Ischia, invece, butti il sangue perché Lauro o D’Abundo o la Gestur negli anni scorsi hanno incassato un sacco di soldi.

Ma davvero questa è l’unica soluzione o reazione che sappiamo avere davanti ad un problema così gravoso?

Vi faccio un esempio di quanto siamo pessimi. L’EAV, l’azienda fallita per oltre 600 milioni di euro e che noi tutti campani abbiamo sanato, svolge il servizio Zizì (discutibile in tutte le sue parti) per il comune di Ischia alla modica cifra di 100 mila euro.

E per tutti va benissimo che noi ischitani paghiamo l’EAV per questa navetta. Benissimo. Ma siamo gli stessi ischitani che, però, vogliamo (in verità che ne stiamo fottendo altamente, ndr) che Medmar o Alilauro o Gestur portino, a loro spese e a pagamento, i nostri figli a Procida.

Ci va bene che il comune paghi un’altra azienda pubblica ma se il pubblico non fa nulla per i trasporti marittimi va tutto bene? Fino a quando resteremo nascosti dietro gli incassi degli armatori privati non faremo altro che restare sempre più isolati.

C’è bisogno di una reazione, forte, seria, credibile. 670 milioni di euro per il trasporti su terra e 11 su quello marittimo è uno scippo che la Regione Campania fa al nostro diritto alla mobilità. Ma forse ci appaga di più ironizzare sull’Agata e lamentarci dell’aria condizionata sui mezzi Alilauro che iniziare a protestare contro la Regione Campania.

Il problema è unico, totale e complessivo ma noi lo affrontiamo lottizzandolo, di volta in volta, per favorire la causa (che crea il piccolo consenso politico) con il problema del momento. Ora è la scusa dell’amico che lavora all’Ospedale, domani dello studente, dopodomani del corriere, un altro giorno del camion dei rifiuti e così, “spizzul e minuzz” consentiamo alla Regione Campania di non affrontare il problema e di darci il contentino volta per volta.