“Basta con i mezzi vetusti”, le amministrazioni sollecitano l’EAV: “Nuovi bus per Ischia!”

Salvatore Serpico per il comune di Forio, Lucio Poerio Iacono per quello di Serrara Fontana, Leonardo Mennella per Lacco Ameno e il vicesindaco di Casamicciola, Antonio Carotenuto insieme ad Adriano Mattera per il Comune di Ischia e Raffaele Di Meglio per il comune di Barano d’Ischia sono intervenuti con una nota indirizzata ai vertici dell’EAV Bus, Umberto De Gregorio, Gianluca Serpico e Nunzio Cozzolino segnalando le principali doglianze delle amministrazioni isolani nel merito del servizio di trasporto su gomma linee Eav per l’Isola d’Ischia.

NUOVI BUS

“I sottoscritti – scrivono -, nella rispettiva qualità di delegati degli enti locali all’uopo rappresentati, in vista della nuova stagione turistica, e, alla luce di alcune anomalie riscontate nello svolgimento del delicato servizio di trasporto pubblico locale su gomma, rappresentano quanto segue. Nell’apprezzare lo sforzo e la disponibilità della azienda di offrire quotidianamente un servizio di linea garantendo standard di qualità ed efficienza, appare doveroso rappresentare che si registra, oramai da diversi anni, l’utilizzo di autobus vetusti oltre che desueti, tanto da risultare spesso in manutenzione ed in contrasto con la vocazione turistica dell’isola. Pertanto, anche alla luce del numero e della qualità degli utenti, si chiede se rientra nelle politiche aziendali del breve termine, la volontà di intraprendere un percorso virtuoso che preveda l’aggiornamento di gran parte il parco autovettura impiegato, attraverso la previsione di autobus di nuova e recente fabbricazione. In linea con quanto appena evidenziato, non si comprendono ancora le ragioni del mancato uso di autobus elettrici o riforniti a gas metano, almeno per le linee ad alto impatto turistico e per le arterie stradali che non presentano particolari criticità”.

STOP AI MEGA BUS

I delegati isolani, inoltre, mettono in chiaro: “Si invita inoltre l’azienda in indirizzo, a voler, soprattutto in occasione egli orari estivi e primaverili, pur comprendendo l’elevata domanda, utilizzare autobus che non superino i 10 mt. di lunghezza, atteso che gli stessi, oltre a creare evidenti ingombri incidendo pesantemente sul r golare deflusso del traffico, risultano in contrasto con la normativa del settore, tanto da invadere in più punti la opposta corsia di marcia”.

FERMATE “INTELLIGENTI”

La nota poi continua con una richiesta che auspica un intervento di modernità: “Infine, non va sottaciuto, che molte risultano le richieste pervenute da parte dell’utenza di dotare, almeno le principali fermate, di pannelli che indichino il tempo di attesa, piuttosto qualsiasi avviso o altra utile informazione, in modo da consentire un continuo aggiornamento delle corse, permettendo ai fruitori di poter organizzare al meglio ogni spostamento”.

NESSUNO SCONTRO

La conclusione, tuttavia, non riporta i toni dello scontro, bensì della collaborazione istituzionale: “Le richieste di cui sopra, vanno nell’ottica di una piena collaborazione tra enti, al fine di garantire al meglio un servizio delicato, quale è quello del trasporto pubblico su gomma, che uni ce oramai gran parte del territorio dell’isola, e che per convincimento di chi scrive, andrebbe migliorato e arricchito al fine di limitare sempre più l’utilizzo delle auto da parte dei privati, a vantaggio della piena sostenibilità e del miglioramento della vivibilità urbana”.