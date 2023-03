Basta aum aum, a Casamicciola arriva la Pec per le istanze

Il responsabile per la Tutela del Paesaggio del Comune di Casamicciola Terme ha deciso di mettere ordine nella presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica. Niente presentazione a mano al Protocollo con relativa possibile confusione e tentativi di avvalersi di “corsie preferenziali”. Farà testo solo la Pec. L’avviso pubblico all’albo pretorio on line del Comune rende noto infatti «che le istanze di Autorizzazione Paesaggistica in forma ordinaria, in forma semplificata o relative ad accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunecasamicciola.it.

Sarà premura dell’istante consegnare all’Ufficio una copia in formato cartaceo dell’intero plico trasmesso in formato digitale». Un sistema sicuramente non solo al passo con i tempi, ma più efficace e soprattutto in grado di garantire maggiore trasparenza.