Basket. Vincenzo Agnese, primo arbitro della finale della Coppa Italia di Serie B

Ci sono successi che meritano di essere raccontati. La pallacanestro, come tutti gli sport, oltre alle due squadra (o ai due singoli) in campo è contraddistinto anche da un terzo soggetto: l’arbitro. E questa volta, un ischitano ci porta direttamente all’evento clou del Campionato di Serie B di Pallacanestro alle Final Four della Coppa Italia. Il primo fischietto della finale che si terrà domenica 17 marzo alle 17.30 presso il Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro, domenica è Vincenzo Agnese. Una soddisfazione del movimento cestistico ischitano che è stato celebrato anche dal comitato arbitri della Campania.

La Coppa Italia di Serie B Nazionale è organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con il Settore Agonistico della FIP e si svolge in un’unica fase finale, nei giorni del 16 e 17 marzo 2024, a Roma (Palazzetto dello Sport), con il formato della Final Four.

La nuova formula è stata modulata sulla base della modificata strutturazione del torneo e delle relative date di svolgimento. Si sono qualificate per la Final Four le prime due classificate al termine del girone di andata della stagione regolare (17 giornate disputate) nei due raggruppamenti del campionato di Serie B Nazionale 2023/24.

Girone A: FABO Herons Montecatini-Akern Libertas Livorno. Girone B: Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Liofilchem Roseto. Tra le vincitrici di questi due incontri che si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 16, conosceremo le due squadre che si contenderanno la Coppa il giorno successivo.

Coppa Italia di B, chi vincerà all’ombra del Colosseo? In 4 per il trofeo con la novità straniero

a cura di Guido Cappella, Area Comunicazione LNP

Sono previsti equilibrio e spettacolo a Roma per la Final Four di Coppa Italia di Serie B Nazionale, come da tradizione della competizione, che in 9 edizioni ha visto 8 vincitrici differenti (solo Omegna capace di fare il bis, nel 2018 e 2019).

Delle quattro finaliste di quest’anno, solo Roseto vanta un successo nella competizione (nel 2022, in “casa” al PalaMaggetti, in finale contro Cividale); la Libertas Livorno arrivò in semifinale nel 2021. Sono alla prima partecipazione Herons Montecatini e Ruvo di Puglia, le due squadre qualificate come prime dei rispettivi gironi al termine dell’andata. Pugliesi che peraltro sono giunti all’atto finale nella Supercoppa di settembre, primo atto della stagione di B Nazionale, sconfitti dalla Pielle Livorno al PalaTerme di Montecatini.

La due giorni del Palazzetto dello Sport stabilirà l’erede dell’Agribertocchi Orzinuovi, vittoriosa nella passata edizione a Busto Arsizio, con un netto +21 nella finale sulla Real Sebastiani Rieti; entrambe le squadre si trovano ora in A2.

La presenza di giocatori non formati in Serie B Nazionale (uno per squadra) rappresenta una novità della nuova stagione; tutte e 4 le squadre presenti a Roma li hanno in squadra. Oltre ai citati Mantzaris, Jackson e Williams, c’è il centro croato Matej Radunic per la FABO Montecatini, ingaggiato a metà gennaio e già protagonista della promozione in B dei toscani di due stagioni fa.

A conferma delle ambizioni delle quattro finaliste, anche i recenti innesti di Armin Mazic (Ruvo), Elhadji Thioune (Roseto) e Diego Terenzi (Libertas Livorno), per una competizione che rappresenta anche una prova generale per i playoff, attraverso il confronto tra squadre di gironi differenti.

