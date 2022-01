BASKET- SERIE B | Vito Iacono: «Forio Basket, non ci sono più alibi»

Ancora una sconfitta. Ancora con un fardello di canestri sulle spalle che pesa. Il Forio Basket è in caduta libera. Chi pensava che la sosta natalizia fosse servita per “resettare” un amaro fine 2021, sarà rimasto deluso. A Sant’Antimo si è perso nel settembre scorso in coppa (e ci poteva stare visti i problemi di inizio stagione) e domenica in campionato. I biancorossi hanno ceduto ad una “Geko” rimaneggiata, con una panchina cortissima, che però ha sopperito con l’agonismo, con la determinazione e con un aiutino arbitrale che alla fine ha praticamente indirizzato la partita. Ma non è la prima né sarà l’ultima volta che due arbitri sbagliano, si consultano e poi confermano di aver sbagliato.

Ma quando ormai le luci si sono spente. Il minuto e mezzo finale è stato a dir poco thrilling. Si è sull’80-81 grazie ad un doppio recupero del Forio che sembrava spacciato. Orsini e Coviello sbagliano, poi è lo stesso play del Forio che va a sfondare sul pivottone argentino Ochoa e così Sant’Antimo si riprende il match-ball a 27 secondi dalla sirena. Forio Basket costretto al fallo sistematico ma in lunetta c’è il sorprendente 0/2 di Maggio (top scorer della gara) e poi l’errore sulla risposta di Grilli. Maggio torna in lunetta a 3” dalla fine e stavolta segna entrambi i suoi personali (83-80). Nei secondi rimanenti, è ancora Grilli a prendersi in equilibrio precario il tiro del supplementare che scheggia il ferro. Il Sant’Antimo conserva l’imbattibilità al “PalaEdilgen”, incassando due punti pesantissimi. Il Forio Basket costretto a leccarsi le ferite.

«E’ stata un’altra partita che dimostra che il potenziale della squadra non si sostanzia nel risultato – dice Vito Iacono a distanza di due giorni dalla trasferta santantimese –. Abbiamo ancora una volta concesso oltre ottanta punti agli avversari. L’episodio finale? E’ un evidente errore arbitrale.

L’atteggiamento degli arbitri non mi è piaciuto: due giocatori di casa lottano sulla palla contro uno dei nostri, il tocco era chiaramente della squadra di casa… Siamo in piena zona play-out ma a due punti dalla salvezza ed a quattro punti dai play-off. La squadra può e deve perseguire obiettivi ambiziosi. Col gruppo sono stato chiaro. L’obiettivo play-off è ancora alla portata. Ognuno di noi, ogni singolo giocatore, così come il gruppo tecnico devono dare un segnale. Non voglio vedere l’atteggiamento remissivo della squadra in alcuni specifici episodi, come i “tecnici” presi durante la gara. Bisogna scendere in campo con altra testa, con altro cuore». Intanto la società continua a sondare il mercato per completare il roster. A questo punto della stagione non è facile ma almeno un tentativo sarà fatto.

ORIGLIO – Il tecnico del Sant’Antimo, Origlio, non può non lodare la prestazione dei suoi, alla luce dell’emergenza tra Covid e partenze. «Più che l’aspetto tecnico, in partite come queste voglio sottolineare l’aspetto emotivo, quello agonistico. Nonostante il momento difficile – dice il coach siculo – la squadra ha avuto un approccio importante alla gara, ha mostrato mentalità. Sono contentissimo per questo risultato, ringrazio i ragazzi per questo successo che ha tanto valore. Sono stati esemplari, tutti, compresi i più giovani, hanno mostrato grandissimo attaccamento alla squadra e ai nostri valori portanti».

DUE IN CASA – Per fortuna il calendario viene incontro al Forio che ha la possibilità di andare al giro di boa con sei vittorie, praticamente il minino “sindacale” previsto all’inizio della stagione. I biancorossi hanno a disposizione due partite interne consecutive: sabato alle 16.00 (su richiesta della società ospite) si affronta il Virtus Kleb Ragusa quinto in classifica, poi domenica 23 al PalaCasale ci sarà la prima di ritorno contro Cassino.