Basket, serie B. Superbomba di Grilli a fil di sirena: Forio c’è!

Giovanni Sasso | Una bomba megagalattica a fil di sirena, da oltre nove metri, di Daniele Grilli, regala due punti di platino al Forio Basket che così interrompe la serie negativa e rifiata un po’. La vittoria mancava dal 28 novembre, quando i biancorossi piegarono, sempre al PalaCasale, la Viola Reggio Calabria.

Si chiude con un bottino di sei vittorie il girone d’andata di un Forio che anche ieri ha confermato di avere delle lacune che non sempre possono essere compensate, soprattutto quando di fronte c’è una squadra che corre, lotta, ha diversi giocatori di un dinamismo esagerato e un play come Chessari che dirige l’orchestra come pochi. Ragusa anche stavolta la stava spuntando grazie ai suoi cecchini, capaci di colpire dieci volte dall’arco contro i quattro centri del Forio, l’ultimo dei quali resterà nella storia del basket isolano. Per tale motivo il successo acciuffato per i capelli nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di 40 minuti tiratissimi ed a tratti spettacolari, vale doppio perché sul piano mentale questa gara può avere risvolti importanti. Metà dei successi finora conquistati dal Forio sono frutto di finali al cardiopalmo.

Ma si dirà: sono altrettante le gare in cui i ragazzi di Marinelli hanno gestito male il finale di partita o sono stati penalizzati dagli arbitri quando l’ultimo giro di lancetta era in atto. Non bisogna cullarsi su questa pur importante vittoria e pensare subito alla prima del giro di boa col Cassino, che in classifica insegue ma che difficilmente verrà a fare una passeggiata sull’isola. Bisogna lavorare per avere maggiore peso sotto le plance, perché anche ieri sono stati concessi tiri facili dal pitturato, al di là dei rimbalzi che in casa biancorossa hanno visto eccellere… Ciarpella che è bravo a prendere il tempo all’avversario ma “lungo” non è.

Hadzic ha dovuto produrre uno sforzo notevole, rischiando molto, sia in difesa che in attacco, realizzando 29 punti (importanti i falli presi nel finale e la freddezza dalla lunetta). Da questo punto di vista ormai è chiaro che un intervento sul mercato sarebbe necessario, ma questa è una valutazione che spetta alla società che tuttavia già sta facendo tantissimo per battersi contro squadre che hanno tradizione, organizzazione e anche portafogli un tantino più “gonfi”.

LA PARTITA – E’ positivo l’inizio di partita del Forio Basket che piazza subito un uno-due con Grilli e Hadzic. La “premiata ditta” risponde alla tripla di Picarelli, poi Nafea mostra i muscoli con un bel gioco a tre. Forio sembra volare ma la zona del Ragusa comincia a funzionare dopo il 5’. Forio l’aggira con la bomba di Milosevic, che replica a Picarelli. Una magia di Grilli annulla un altro fendente di Ianelli. Da Campo comincia a incidere e dopo uno 0/2 di Antonaci dalla lunetta, ecco che Stefanini impatta sul 24-24. Un gioco da tre di Hadzic chiude il primo quarto sul 27-24. Si riparte con Stefanini che si esalta dalla grande distanza, siglando sei punti in rapida successione. E’ ancora la “premiata ditta” a esaltare i pochi intimi del PalaCasale. E’ un buon momento del Forio, suggellato dalla bomba di Hadzic. Negli ultimi venti secondi, Da Campo e Chessari portano Ragusa all’intervallo lungo avanti di uno (43-44).

La Virtus Kleb Ragusa riparte con intenzioni bellicose. Rotondo fa impazzire Antonaci, Grilli tenta di tenere botta ma Picarelli decreta l’allungo (+10, 46-56). Forio però non perde la testa: Hadzic e Milosevic non fanno scappare i siciliani che impongono ritmi alti e pungono con Chessari (53-62 a -1’28’’). Milosevic si fa perdonare un precedente errore segnando quattro punti di fila. Si arriva ad un parziale di 9-0 e Ragusa che vede sfumare tutto il suo vantaggio. L’ultimo quarto inizia coi primi punti di Caceres ma Chessari decreta un parziale di 0-7, rintuzzato da Hadzic che dalla lunetta tiene vivo il Forio. Orsini in sospensione fa 70-69. Si gioca punto a punto, difese serratissime. A -3’25’’ Picarelli penetra senza ostacoli, Milosevic mette l’ultima tripla e siamo 75-75. Un semigancio di Picarelli non va (-42’’), gli arbitri non valutano falloso un intervento su Grilli in palleggio. Rotondo sbaglia ma la rimessa è degli ospiti dopo una “greco-romana” sotto il tabellone. A 14’’ dalla fine, la mattonella di Chessari non va, Orsini e Grilli vanno contemporaneamente sul pallone quando mancano scarsi cinque secondi. Grilli va via sulla sinistra del campo, salta Chessari sulla mediana e dalla lunghissima distanza incendia la retina quando il cronometro ha appena decretato la fine della partita. Scene di grande entusiasmo alle stelle al “PalaCasale”, con Grilli sovrastato dai compagni, la panchina che scatta in blocco dall’altra parte del campo e il presidente Iacono che crolla al suolo dopo l’ennesima sofferenza. Stavolta dolce, come un cannolo siciliano.

FORIO BASKET 78

VIRTUS K.REGUSA 75

(27-24; 43-44; 62-62)

PIETRATORCIA FORIO BASKET: Hadzic 29 (8/13, 2/4), Grilli 22 (6/10, 1/6), Milosevic 16 (4/10, 2/6), Orsini 5 (2/2, 0/4), Nafea 4 (1/1, 0/0), Caceres 2 (1/3, 0/0), Ciarpella (0/0, 0/3), Antonaci (0/2, 0/0), Iannello (0/0, 0/0), Capezza n.e. Coach Marinelli.

Tiri liberi: 19/26 – Rimbalzi: 43, 12+31 (Ciarpella 11) – Assist: 13 (Grilli 4).

VIRTUS KLEB RAGUSA: Picarelli 18 (6/14, 1/3), Da Campo 17 (4/8, 3/4), Chessari 11 (2/4, 2/6), Rotondo 11 (5/9, 0/1), Stefanini 9 (0/4, 3/4), Canzonieri 4 (2/3, 0/4), Ianelli 3 (0/0, 1/1), Salafia 1 (0/2, 0/0), Ugochukwu A. 1 (0/0, 0/1), Festinese n.e.

Tiri liberi: 7/15 – Rimbalzi: 32, 7+25 (Picarelli 11) – Assist: 9 (Chessari 3)

ARBITRI: Bernassola di Roma e Faro di Tivoli.

Classifica

M.Energy Agrigento 22 13

Lions Basket Bisceglie 22 13

Virtus Arechi Salerno 20 14

Fidelia Torrenova 18 13

Ruvo di Puglia 18 14

Virtus Kleb Ragusa 18 15

Geko PSA Sant’Antimo 16 14

CJ Basket Taranto 14 14

Bava Pozzuoli 14 14

P.Viola Reggio Calabria 12 14

Pavimaro Molfetta 12 14

Forio Basket 12 15

Del.Fes Avellino 8 13

Lapietra Monopoli 8 14

BPC Virtus Cassino 8 14

Meta Formia 0 14