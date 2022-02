Basket – Serie B. Marinelli: «Forio Basket, il Formia se la giocherà…»

Invita i biancorossi a non abbassare la guardia, a non guardare la classifica perché Formia nell’ultimo mese ha fatto bene, ha vinto e Pozzuoli, perdendo in casa di un punto contro la capolista Agrigento. Coach Marinelli, alla vigilia della gara casalinga con i tirrenici (sempre a porte chiuse), tiene alta la tensione. La sconfitta di Molfetta, arrivata dopo due vittorie casalinghe a dir poco complicate, ha pregiudicato per il momento l’aggancio alla zona play-off. Arriva subito un’occasione per il riscatto. Ma di sicuro non si prospetta una passeggiata «perché questo campionato si sta confermando molto equilibrato – dice l’allenatore del Pietratorcia Forio – e lo testimonia il fatto che Ragusa, dopo aver perso contro di noi, ha battuto Bisceglie seconda in classifica».

La sconfitta di Molfetta, arrivata dopo due quarti positivi, è stata metabolizzata dal gruppo che in settimana ha lavorato con la solita intensità. «Domenica scorsa abbiamo approcciato bene, siamo andati in vantaggio ma i pugliesi hanno aumentato la pressione in difesa. Siamo stati sempre collaborativi, ma alla lunga abbiamo pagato alcuni tiri aperti da tre punti non andati a segno così come errori in alcune conclusioni da sotto. A causa del ritmo molto alto, sono state persi palloni importanti. Rispetto alla trasferta di Avellino dove giocammo davvero male, per il resto sul piano tecnico e dell’impegno non siamo venuti meno. Abbiamo pagato le numerose partite senza due elementi importanti, poi col recupero di Hadzic stiamo trovando gli equilibri». Dunque niente regali domani al PalaCasale… «Dobbiamo giocare con il giusto piglio, affrontare Formia con l’intensità giusta e interpretare bene la partita fin dall’inizio. Di sicuro i nostri avversari non hanno nulla da perdere…».

RISULTATI 17a GIORNATA: BPC Virtus Cassino-Del.Fes Avellino 69-84; Ruvo di Puglia-Bava Pozzuoli 73-68; Bisceglie-Ragusa 70-72; Molfetta-Forio Basket 82-71; CJ Basket Taranto-Sant’Antimo 72-68; Pall. Viola Reggio Calabria-Torrenova 80-54; Monopoli-V.Arechi Salerno 72-62; Meta Formia- Agrigento 66-67.

CLASSIFICA: Agrigento 30; Bisceglie 26; Ruvo di Puglia 24; V.Arechi Salerno 22; B.Taranto e Ragusa 20; Sant’Antimo* e Torrenova 18; P.Viola Reggio Calabria 16; Forio Basket, Molfetta e Pozzuoli 14; Monopoli* 12; Del.Fes Avellino * 10; Cassino 8; Formia 2. (* una gara in meno)

18a GIORNATA: Oggi: Pozzuoli-P.Viola Reggio Calabria; Ragusa-Monopoli. Domani: Forio Basket-Meta Formia; Torrenova-Molfetta; V.Arechi Salerno-CJ Basket Taranto; Del.Fes Avellino-Bisceglie; Sant’Antimo- V.Cassino; Agrigento- Ruvo di Puglia. Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS.