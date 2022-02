Basket, Serie B. Forio si riparte da quota +21

Milosevic prende il rimbalzo e non parte più all’attacco senza una meta. Si ferma, cerca Orsini e Forio inizia a giocare: è questa la chiave di lettura che fa la differenza con il Forio contro il Formia e il Forio che ha incontrato le ultime gare. Finalmente si inizia a vedere un gioco d’attacco. Finalmente c’è una trama leggibile. C’è ancora da fare e, soprattutto, c’è da trovare una mentalità diversa. Più affamata, più concentrata, più decisa a vincere ad ogni costo.

Il Forio di Marinelli ha ancora spazio e tempo per dimostrare di essere una buona squadra di questa Serie B.

– FOTO NICOLA MIGLIACCIO –

LA GARA. Prima della gara si è tenuto un minuto di raccoglimento per Nannina, la mamma di Gennaro Patalano, dirigente storico del Forio Basket. Ma è stata anche l’occasione per ricordare Mastú Peppe, papà di Tonino Pone e Flora, mamma di Carmine Porto. Una occasione per testimoniare quello che siamo sempre stati, una grande famiglia con una storia bella e lunga 45 anni che ci tiene tutti insieme, soprattutto in questi momenti!

Caceres, Ciarpella, Milosevic, Hadzic, Orsini è questo il quintetto con cui Coach Marinelli ha deciso di affrontare il Formia dopo la sconfitta, dolorosa, di domenica scorsa.

In attacco si inizia a vedere qualche schema e il duo Milosevic e Hadzic, 13 e 20 punti rispettivamente a fine gara, aprono il referto biancorosso per il primo break del 4 a 0. Per Milo c’è anche tempo per la prima tripla della gara. Forio è già +5.

E’ ancora Milo protagonista. Si muove bene sotto canestro ben servito da Ciarpella ma sbaglia da sotto le plance.

Passano i minuti e Forio perde la contrazione in attacco e lascia troppo spazio ad un Formia che si illude di replicare la gara di domenica scorsa contro Agrigento.

Ma è Orsini che trova una buona penetrazione. Buono il tiro, peccato che l’imprecisione dalla lunetta non completa l’azioen da 3 quando siamo sull’11-6

Si vede una buona circolazione di palla. Ciarpella, Milosevic, Orsini e finalizzazione su Milosevic che trova un profondo terzo tempo. Forio prova l’allunga sul 13-8

Ciarpella lascia il campo a Grilli quando il risultato è fermo sul 14-10. Formia accorcia con la bomba di Lurini cui risponde Orsini con un’azione da 3 punti. Ma sbaglia dalla lunetta. Forio è ancora avanti (19-13). Sul +6 del momento, però, arriva il momento confusione. Blair accorcia dal perimetro dell’area (19-16).

C’è tempo per un errore di Antonaci e Formia a 34’ secondi dal fischio del primo quarto accorcia con Mutombo dalla lunetta è e preciso e, sul fischio realizza il momentaneo +1 con Blair. Forio incassa un parziale di 5 a 0 e chiude il primo quarto -1.

La seconda parte di gioco inizia con Formia che allarga e Forio che prova a ritrovare la sua concentrazione persa in questi primi 3 minuti dei secondi 10.

Ma la differenza in campo viene fuori.

Hadzic si aiuta con il tabellone e Forio va a vanti di 1 (27-26). Milosevic allunga dalla distanza. E Forio è +4 (30-26).

Daniele Grilli (21 punti alla fine della gara) si fa perdonare qualche passaggio errato e risponde presente quando viene pescato solo nell’angolo dell’area. 33-28 Forio sul +5 giocando male.

E’ un altro momento confusione per Forio. Sotto canestro è un continuo “disastro”. Difficile anche da commentare.

Orsini recupera palla, apre il contropiede con Grilli che trova il cesto in terzo tempo e viene spedito in lunetta dal fallo Agbortabi. Forio 36, Formia 30.

Un altro momento confusione. Un po’ gli arbitri e un po’ il Forio rendono il finale del secondo quarto tragicomico.

Hadzic sbaglia da 3 e regala l’ultimo possesso al Formia che con Lurini accorcia sul 36-32.

Le squadre vanno al riposo lungo con Forio avanti di 4.

Il terzo tempo è tutto Forio che chiuderà con un +18. Il Palacasale riconosce i suoi ragazzi che, ancora una volta, ingranano la marcia giusta. 24 a 10, il parziale finale del terzo quarto.

Quando gioca bene Forio si vede. Hadzic prova spalle a canestro e non sbaglia. 47-38 quando mancano 4 minuti alla fine di questo terzo tempo. Ancora una volta Grilli viene trovato solo dal passaggio che tutti gli allenatori odano. la palla rotola bene e il punteggio schizza sul 50-38.

Orsini ha uno schema da chiamare in attacco e Forio trova la realizzazione del +14 (54-40). Nel frattempo, Marinelli abbassa l’età del quintetto e Forio in campo si trova con i suoi giovani. Caceres fa da “chioccia” a Ianniello, Capezza, Ciarpella e Nafea.

Gli ultimi 10 minuti sono gestiti bene da Forio. Il parziale racconta di un 21-18 per i padroni di casa ma va detto che Marinelli ha dato spazio e modo di giocare a chi, per ovvi motivi, ha un minutaggio ridotto.

Iannello si regala una bomba e il risultato schizza sul 73-52. Forio amministra il vantaggio sul 75-54 quando mancano 3 minuti alla fine. Orsini che becca al “volo” un preciso Ciarpella che porta Forio sul +23 (77-54) e Antonaci regala a Forio il +25 (79-54).

Il referto si chiude con la tripla finale di Formia a 30’ dalla fine segna il punto numero 60 per gli ospiti. I biancorossi erano fermi a 81.

Bene così.

Forio Basket 1977 81

Meta Formia 60

(19-20, 36-32, 60-42)

Forio Basket 1977: Grilli 21 (5/9, 3/7), Hadzic 20 (9/16, 0/3), Milosevic 13 (2/7, 2/2), Orsini 8 (4/5, 0/2), Ciarpella 6 (3/3, 0/1), Nafea 4 (2/4), Antonaci 4 (2/5), Iannello 3 (0/1, 1/3), Capezza 2 (1/1), Caceres 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 14 – Rimbalzi: 53 16 + 37 (Hadzic 13) – Assist: 16 (Hadzic, Orsini 6)

Meta Formia: Blair 20, Lurini 18, Agbortabi 13, Mutombo 6, Valente 3, Tilliander, Prete, Marino, Scianaro, La mura

