Basket, serie B. Forio Basket, solo un miracolo…

Un treno lanciatissimo contro un trenino che sta cercando, a fatica, di rimettersi sui binari. Che partita sarà oggi pomeriggio al “PalaCasale” ma, soprattutto, ci sarà partita? Il Moncada Fortitudo Agrigento, grande favorito della vigilia, dopo un inizio stentato, ha inanellato nove vittorie consecutive che sono valse l’aggancio in vetta al Bisceglie.

Il roster di coach Cardelli, formato da giocatori tecnicamente molto validi, con una buona batteria di lunghi, è in un momento magico e, a sentire le dichiarazioni dei siciliani, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Agrigento ha il terzo miglior attacco del girone ma, soprattutto, di gran lunga la migliore difesa. Notizie non positive per il Pietratorcia Forio Basket che in settimana, nonostante l’arrivo dell’ala italo-egiziana ShadiNafea (2001, proveniente da Giulianova), ha continuato ad allenarsi senza i fatidici dieci giocatori a disposizione (l’attesa guardia non è ancora arrivata).

Gli allenamenti come sempre sono stati mirati all’avversaria di turno di cui si conosce tutto, ma questo pomeriggio sarà davvero dura evitare il quarto stop consecutivo. Anche perché, oltre ad Arienti che ha chiuso la stagione e Hadzic che andrà in panchina solo per sostenere moralmente i compagni, c’è Caceres che non è al meglio per il solito problema al ginocchio. In questo ultimo match del 2021, un anno semplicemente luminoso per il Forio Basket e Ischia sportiva, ci vorrebbe proprio un miracolo.

Un qualcosa che avvolgesse i biancorossi e li trasformasse in leoni indomabili per placare gli entusiasmi di Morici (mister assist) e Chiarastella (mister rimbalzo), di Lo Biondo e Costa. Un pronostico “chiuso” alla vigilia che può essere sovvertito solo da una prestazione monstre del Forio, in questo non aiutato dalla partita a porte chiuse. Si spera solo che il duo pisano col fischietto a portata di mano non faccia troppi guai perché finora danno e beffa hanno accompagnato per almeno due volte Grilli e compagni. Forza ragazzi, regalatevi e regalateci un Natale monumentale!

ARBITRI – Al “PalaCasale” (16.30, porte chiuse, diretta streaming su LNP Pass) arbitreranno i signori Michele Elai di S.Maria a Monte (Pisa) e Davide Mariotti di Cascina (Pisa).

CLASSIFICA GIR. D:MoncadaE.Agrigentoe Lions B. Bisceglie20; V.Arechi Salerno, V.Kleb Ragusa e Fidelia Torrenova 16; Sant’Antimo e Ruvo di Puglia 14; CJ Basket Taranto e V.Pozzuoli 12; Pavimaro Molfetta e Forio Basket10; P.Viola Reggio Cal., V.Cassino e La Pietra Monopoli8; Del.Fes Avellino 6; Meta Formia 0.