Basket & pandemia. Forio in campo nonostante i 4 positivi al Covid! Minuto di silenzio per Lello

Quattro positività al Covid-19 ma gioca lo stesso. Così ha sancito la FIP. Il Forio Basket oggi cercherà un’altra impresa, dopo quella di domenica scorsa sempre in casa contro Pozzuoli. Alle 16.00 (sempre a porte chiuse, ma ormai a Forio nessuno si vergogna più!) arriva il Cus Jonio Taranto che si frega le mani, intravedendo una “facile” vittoria sull’isola. Oltre a coach Marinelli, a Grilli e Capezza, ieri si è registrata la positività di Caceres.

Dunque un lungo in meno e roster che si assottiglia come un cero. «Ho chiesto ai ragazzi di dare il massimo, di mettercela tutta per dimostrare chi siamo e quanto valiamo pur con tutti i problemi che stiamo vivendo», dice il presidente Vito Iacono alla vigilia. Nella nota diramata ieri pomeriggio, Forio sottolinea che «l’atleta risultato positivo all’antigenico non ha nessun sintomo ed era già stato ammalato di Covid 19 a giugno di quest’anno.

Per questo aspettiamo fiduciosi l’esito del molecolare programmato a cura dell’ASL lunedì mattina.E’ da escludere che il caso, peraltro risultato negativo nel giro di tamponi di 2 giorni fa, sia riferibile agli altri 3 del team in isolamento ormai da oltre 10 giorni». Il Forio inoltre fa sapere che «la circostanza è stata prontamente riferita all’ASL, alla Lega Pallacanestro ed all’Ufficio competente della Federbasket che ha comunicato “che non ci sono i presupposti per il rinvio della gara in oggetto”.

La società sportiva, oltre agli opportuni interventi di sanificazione e igienizzazione, già operati, e che si ripeteranno nei prossimi giorni, in attesa che le autorità sanitarie competenti formuleranno le prescrizioni del caso, continuerà, anche per il tramite del medico sociale, a svolgere costante attività di tracciamento e di monitoraggio del team e del gruppo tecnico, tutti vaccinati e dotati di green pass». I regolamenti, seppur discutibili, vanno rispettati. Per non giocare, sono “necessari” sette casi nel gruppo squadra. Quattro sono pochi…

ARBITRI –La gara (ore 16.00) sarà diretta da Nicola Alessi di Lugo (Ravenna) e Michele Meli di Forlì.

LUTTO PILATO– La grande famiglia del Forio Basket partecipa con grande affetto al lutto che ha colpito la Cestistica Ischia per la perdita del suo Presidente storico, Lello Pilato, e si unisce al dolore della sua famiglia. In occasione della gara odierna della Serie B sarà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Lello e la sua grande passione per la pallacanestro.

CLASSIFICA:Lions Basket Bisceglie 12; Fidelia Torrenova, Forio Basket, Moncada Agrigento, e Bava Pozzuoli 8; Sant’Antimo, P.ViolaReggio Calabria, Ruvo di Puglia, VirtusKleb Ragusa, Pavimaro Molfetta, CJ Basket Taranto e Virtus Salerno 6; Virtus Cassino 4; Lapietra Monopoli e Del.Fes Avellino 2; Meta Formia 0.