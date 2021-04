Basket. Miwa-Forio: domani sarà big-match

Si riparte dalla prima del girone di ritorno senza che si sia disputata la partita d’andata. Può succedere nel massimo campionato di calcio, capita anche nella C Gold di basket.

Il Forio Basket sabato scorso avrebbe rischiato la sconfitta “a tavolino” se la FIP non avesse già rinviato l’andata della gara col Miwa Benevento su richiesta del club sannita, in “risposta” a quella del club isolano due giorni prima del debutto in campionato per problemi relativi proprio al completamento della struttura del Casale.

In attesa di capire come si evolverà la situazione relativa al palazzetto foriano, da una settimana hub vaccinale a disposizione dell’Asl, il Forio Basket va ad affrontare questa trasferta con la mente sicuramente tutt’altro che serena. Mettetevi nei panni di Markovic, Di Napoli, Rupil e compagni: è vero che una volta sul parquet del “PalaParente” la concentrazione è tutta sulla partita, però la spada di Damocle di un possibile ritiro dal campionato comunque ogni tanto sfiorerà la testa dei biancorossi. Una vittoria potrebbe ridestare entusiasmo, dare nuova energia al presidente Iacono, nuova linfa a tutto l’ambiente, affinché si riesca a convincere l’Amministrazione comunale di Forio ad adottare soluzioni alternative in simbiosi con la stessa società sportiva, vero e proprio veicolo propagandistico della campagna vaccinale. Domani pomeriggio a Benevento, il Forio Basket giocherà con un’apposita maglietta, per dimostrare che i fatti vengono anteposti alle chiacchiere. La società è stanca di elemosinare campi nell’area flegrea, ha atteso trent’anni la costruzione di un palazzetto, due anni la sistemazione di un parquet e, giustamente, reclama il suo diritto a fare sport in loco, senza ostacolare nella maniera più assoluta la campagna vaccinale che si spera decolli al più presto dopo una lunga attesa e migliaia di euro regalate a ditte varie per trasporti, stand e logistica in generale…