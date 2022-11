Basket. Linton Johnson ha la meglio sulla Cestistica

Complice un calendario abbastanza duro e la ormai solita questione di non giocare mai, di fatto, in casa, la Cestistica Ischia non riesce a piazzare la prima vittoria casalinga. Questa volta gli isolani hanno dovuto cedere il passo allo Step Back Caiazzo, dopo 3 quarti di assoluto equilibrio. Eppure, i padroni di casa hanno iniziato la partita con la giusta mentalità, correndo bene in campo e con ottime collaborazioni offensive, andando anche in vantaggio di 10 punti e costringendo la panchina ospite ad un immediato time out dopo appena tre minuti.

Verso la fine del primo quarto la Cestistica perde la lucidità, commette palle perse e forzature che permettono all’esperta squadra casertana di ricucire lo svantaggio. Il secondo quarto non trova un padrone, ogni tentativo di fuga è prontamente fermato sul nascere ed entrambe le squadre annullano i punti di forza degli avversari. Nella ripresa aumenta ancora di più l’intensità e, l’ex Nba e Lega A, Linton Johnson (30 punti alla fine) grazie alla sua straripante fisicità, inizia a fare il vuoto nell’area pitturata e a rimbalzo, nonostante l’encomiabile lavoro e sacrificio dei lunghi isolani.

Nell’ultimo periodo la spia rossa della benzina nei giocatori isolani si accende e la Step Back Caiazzo ne approfitta: Johnson fa la voce grossa e regala assist con metri di spazio sul perimetro ai suoi tiratori che ringraziano e trasformano in 3 punti. I gialloblù tentano una rimonta, ma le polveri sono bagnate, così lo Step Back Caiazzo può festeggiare. Resta l’amaro in bocca per aver combattuto ad armi pari contro una squadra tosta, esperta ed attrezzata, ma ancora una volta l’ultimo quarto è stato fatale per gli isolani.

Prossima partita domenica, scontro diretto contro Maddaloni, dell’amico Pasquale Cavallaro.

Cestistica – Caiazzo 58-71

15-11 / 29-27 / 45-46 / 58-71

CESTISTICA: Russelli G. 12, Buono A. 2, Musella M. 8, Iommelli G. 12, Bensons R. 20, Coppa G., Capezza D. 3, Trani G., D’Orta. Allenatori: Esposito F., Buono G.