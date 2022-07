Basket. Forio «riserva» in B: Vito ci prova, ma è dura

Allo scadere dei termini per richiedere l’iscrizione al campionato nazionale di Serie B 2022/2023. L’ultimo prima della riforma che nella prossima stagione vedrà l’inserimento da parte della FIP di una categoria “cuscinetto”: un campionato denominato “Interregionale” che si inserisce tra la Serie C Gold e la Serie B. La prossima terza serie nazionale, secondo quanto previsto dalla federbasket, vedrà la retrocessione di ben otto squadre. Alla luce di questa decisione, alcune società di B hanno preventivamente rinunciato, chiedendo l’iscrizione alla categoria inferiore. La Lega Nazionale Pallacanestro, per evitare di iniziare i campionati ad organico ridotto, ha inviato alle società retrocesse una nota, spiegando che entro la giornata di ieri sarebbe stato possibile proporre la candidatura ad un “ripescaggio”. In pratica, una iscrizione come “riserva”.

«Con riferimento all’oggetto – è la risposta del Forio Basket alla LNP – la scrivente società sportiva sta valutando la possibilità di formulare regolare domanda quale squadra riserva per la partecipazione al campionato di serie B, a condizione che l’amministrazione locale, che legge per conoscenza, provveda e garantisca gli interventi di adeguamento della struttura così come più volte richiesto. Riteniamo che la nostra realtà e l’isola d’Ischia meriti un’altra chance che si svolga nel rispetto di principi e di valori che consentano la partecipazione al campionato alle stesse condizioni delle altre partecipanti. Un altro anno a porte chiuse con il rischio di giocare le fasi finali fuori dall’isola sarebbe devastante. La presente per chiedere se, laddove non si dovessero verificare le richiamate condizioni, la società entro pochi giorni dovesse decidere di rinunciare alla iscrizione rischia di incorrere in sanzioni».

GIOVEDI’ ASSEMBLEA – Nonostante tutti i problemi ed i patemi patiti la scorsa stagione (e anche in quella precedente, leniti dalla promozione), con l’impossibilità di giocare al palazzetto in presenza di pubblico, il presidente Vito Iacono mentre andiamo in macchina sta facendo un tentativo estremo. Vuole comprendere se ci sono le possibilità per dare una risposta positiva alla LNP. In un’assemblea pubblica, Iacono ha detto «che il futuro del Forio Basket non può prescindere da un progetto condiviso con le diverse realtà cestistiche dell’isola d’Ischia.

Ci sono tanti talenti da valorizzare, sui quali lavorare ed è giusto che si faccia sistema. Gli appassionati di Sport e di Pallacanestro, gli antichi ed i giovani dirigenti, la grande Comunità del Forio Basket, della Cestistica Ischia e della Isolaverde Basket sono invitati a partecipare per intraprendere una interlocuzione proficua per tutto il movimento cestistico dell’isola d’Ischia nel rispetto delle giuste e necessarie autonomie che non saranno toccate da un progetto tecnico ed organizzativo comune solo per alcuni campionati. Ci scusiamo per il ritardo nella convocazione dovuta ad una impellente scadenza in ordine alla possibilità di iscriversi come squadra riserva al campionato di serie B!». Questo il messaggio inoltrato da Vito Iacono che in base alla risposta di ieri sera, agirà di conseguenza.

«Per quanto mi riguarda ci sarò, nei limiti degli impegni di lavoro e della famiglia che saranno prioritari – ha sottolineato Iacono in un post social –. La speranza è che grandi personalità e personaggi della nostra Storia, come Tonino Pone, Nick Gallo, Patrizia, Clelia, Roberto, Carmine, Santino, ritornino a svolgere un ruolo da protagonista. La speranza è che alla luce del grande entusiasmo e dell’ottimo lavoro svolto anche nel settore giovanile e del minibasket da Francesco Russo, per il quale stiamo lavorando perché ritorni, Francesco Iacono, Francesco Di Meglio, Manuel Monti e gli altri, il palazzetto possa continuare ad essere il luogo del divertimento per tanti nostri bimbi e giovani!!! Poi si tratta di formare uomini e piccoli campioni, fargli fare esperienza in B o in C Gold o in qualsiasi categoria alla quale dovessimo decidere di partecipare, dagli guide tecniche all’altezza dei loro talenti per farli crescere favorendo la partecipazione a campionati giovanili di livello evitando di “emigrare” per vedere soddisfatte le proprie ambizioni».