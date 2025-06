Basket, Coppa Campania Under 15: la Cestistica Ischia conquista il bronzo

Si chiude con il sorriso e una medaglia al collo il weekend delle Final Four di Coppa Campania per la formazione Under 15 della Cestistica Ischia, protagonista di un’annata da incorniciare. I giovani isolani, guidati da coach Fabrizio Esposito, hanno conquistato un meritatissimo terzo posto, superando nella finale per il bronzo i pari età di Boscoreale, al termine di una gara intensa e ricca di emozioni.

La due giorni partenopea si era aperta con la semifinale contro i padroni di casa del Fuorigrotta, poi vincitori della manifestazione. Nonostante l’amarezza per la sconfitta, il gruppo isolano ha saputo reagire con carattere e determinazione, dimostrando grande spirito di squadra e orgoglio nella seconda partita.

A raccontare la soddisfazione per il risultato è proprio coach Esposito: “Gran bella annata sportiva quella vissuta con questo gruppo di ragazzi. La conquista della coppa è il segno dei traguardi che si possono raggiungere con la dedizione ed il lavoro. I ragazzi sono molto uniti, danno sempre tutti il loro contributo. In campo, in panchina, sugli spalti, sempre pronti a sostenersi l’un l’altro. Non si può non essere fieri di loro.

Sono cresciuti tanto nel corso dell’anno e sono certamente più consapevoli delle loro forze. Questo trofeo è il punto da cui partire e migliorare per raggiungere altri traguardi. Grazie a tutti i ragazzi e a quanti mi hanno accompagnato nel corso di questa splendida annata.”

Parole che racchiudono il senso di un percorso costruito con pazienza, impegno e passione. La Coppa Campania rappresenta non solo un risultato sportivo, ma anche il segno tangibile della crescita tecnica e personale di un gruppo che ha fatto del gioco di squadra la propria cifra distintiva.

A immortalare il fine settimana delle Final Four anche gli scatti firmati da Noemi Schiano, che raccontano in immagini la gioia, l’impegno e l’unione di una squadra che ha saputo emozionare.

La stagione si chiude così, con una stretta di mano, un applauso e una medaglia al collo. Il futuro è tutto da scrivere, ma la base è solida. Complimenti ai ragazzi della Cestistica Ischia.