Basket. Brava Cestistica, il Curti si ferma a -18

Dopo la cocente e deludente sconfitta maturata contro lo Sporting Portici, la Cestistica Ischia si rialza e piazza un’importante vittoria per la classifica ma soprattutto per il morale contro la Virtus Curti. Gli isolani si presentano ai nastri di partenza con i nuovi acquisti Francisco Messa e Aris Papatheodorou, autori di due buone prove. I giallo-blu iniziano la contesa con determinazione ed energia, incanalando subito la partita sui giusti binari. Le collaborazioni offensive funzionano molto bene e le numerose transizioni fruttano facili canestri in campo aperto.

Nel secondo quarto l’energia non cala anzi, grazie al preziosissimo apporto dei giocatori usciti dalla panchina, l’energia difensiva aumenta e gli avversari non trovano con facilità la via del canestro. Nella ripresa la Cestistica dà la spallata decisiva alla partita, allungando anche sul +22, grazie a tiri aperti sul perimetro e a veloci contropiedi. Prestazione convincente del collettivo (ben 5 i giocatori in doppia cifra), anche se in alcuni sprazzi non mancano i soliti cali di concentrazione.

Queste le parole di Russelli G. a fine partita: “La nostra classifica è bugiarda. Abbiamo tante partite da recuperare e abbiamo inserito Francisco e Aris da poco che ci daranno una grande mano e si sono subito integrati bene devo dire. Stiamo lavorando duro ogni giorno in palestra per provare a migliorare le cose che non vanno! Direi che siamo sulla buona squadra A Curti contro una buona squadra abbiamo messo in campo ritmi ed energia giusta. Venerdì andiamo a Maddaloni a giocare contro una squadra di categoria superiore e sarà un bel test per noi.

Ci sarà Pasquale con loro che oltre ad essere un fratello ha condiviso dei bei momenti con noi. Prevediamo a centro campo uno scambio simbolico, il famoso costume arancione per il quale è rinomato sui lidi di Ischia e con il quale ha fatto tendenza, in cambio di un libro di Platone!”

CURTI-CESTISTICA ISCHIA 75-93

16-23 / 30-44 / 50-72 / 75-93

CESTISTICA ISCHIA: Iommelli G. 21, Capezza D 12, Russelli G. 19, Buono A. 8, Buono L., Musella M., Coppa G. 15, Messa F. 14, Papatheodorou A. 4. Coach: Buono G. / Esposito F.