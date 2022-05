Bartolo Messina, Ambasciatore di Ischia nel Mondo. L’intervista

Un ambasciatore di Ischia nel mondo, grazie alla sua passione e alla sua “arte equestre”. Bartolo Messina ha ricevuto, dal sindaco di Ischia, questo importante riconoscimento che simboleggia anche il grazie, sentito, della comunità isolana al suo operato internazionale.

“Una comunità come la nostra – dichiara il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino -, abbastanza grande, vive e si alimenta anche di punti di riferimento. Sicuramente Bartolo, per la sua attività lavorativa che svolge da tanti anni, con tanta passione, discendendo da una famiglia che ha sempre avuto questa passione, è a tutti gli effetti uno di essi e ha portato con sé nel mondo il nome di Ischia. Per questa sua attività meritoria, concerto con gli altri componenti dell’amministrazione, abbiamo deciso di insignirti di questo riconoscimento, un attestato di ambasciatore di Ischia nel mondo.

Lo dicevo prima, le persone hanno bisogno di icone o di esempi di chi si impegna tanto e con passione. Bartolo è un esempio per le nuove generazioni, un uomo che con la sua passione ha cercato di portare Ischia nei suoi spettacoli con i cavalli.”

BARTOLO MESSINA: “Il mio grazie va a Charlie e alla mia famiglia”.

Per il successo con Cavalluna e il successo personale, Bartolo Messina ha ricevuto questo importante riconoscimento ischitano. Trenta anni di duro lavoro, un risultato importante ed anche una soddisfazione personale.

“Una soddisfazione immensa ed inaspettata perché io dico sempre che i cavalli mi hanno salvato la vita e sono il mio riscatto sociale. Oggi è il giorno in cui tutto culmina e per me è, veramente, inaspettato ma orgogliosissimo e commosso perché a 45 anni non ci si aspetta una cosa del genere in una paese in cui, se non sei un calciatore, magari non ti guarda nessuno. Nel corso di questi anni mi sono sempre chiesto se qui a Ischia i miei paesani sapessero cosa facevo, ma devo dire che ogni volta che abbiamo fatto qualche evento c’è sempre stata una risposta bellissima e importante. Questo mi fa piacere e onore, continuerò a farlo come ho sempre farlo. Io ho altri 7 anni di contratto in Germania con Cavalluna e spero di onorarli e riuscire a farli e portare a termine questa bellissima avventura.”

Questo premio a chi lo dedichi? Penso lo puoi dedicare al piccolo Charlie…

“Charlie è stato una parte importantissima di questo percorso, è stato il cavallo più piccolo del mondo ed è morto da poco. Magari per chi non ama in special modo gli animali può sembrare una cosa banale, ma io lo dico col cuore, buona parte di questa cosa è Charlie perché lui è stato importantissimo in questo viaggio. Oltre a lui lo voglio dedicare alla mia famiglia, le persone che mi hanno sempre dato fiducia e continuano a farlo. La mia gratitudine va tutta a loro. Io resto sempre il ragazzo che ha sognato di fare queste cose da bambino, me l’hanno trasmesso mio papà, mio nonno, mio zio che lo hanno fatto in maniera diversa. Io oggi faccio quello che più mi piace, lavoro sul comportamento del cavallo emi aggrada molto perché il cavallo sceglie di lavorare con me, non è forzato a fare le cose e per me è fondamentale in una chiave moderna del mio lavoro. Assolutamente questo ringraziamento va tutto alla mia famiglia e a chi mi ha trasmesso questa passione.”

L’ATTESTATO

Al sig. Bartolo Messina, ambasciatore di Ischia nel mondo, per aver concorso a diffondere il nome di Ischia nel mondo attraverso spettacoli in Italia e all’estero che hanno attirato e attirano centinaia di migliaia di spettatori, conseguendo premi e riconoscimenti internazionali per la sua straordinaria abilità di addestratore e artista equestre.