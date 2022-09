Barche in secco… sul Piazzale delle Alghe!

A proposito di accoglienza turistica, un lettore giustamente si richiama alla intervista a Joseph Ejarque, l’esperto di marketing incaricato del piano di rilancio turistico del comune di Ischia, per evidenziare come poi l’Amministrazione di Enzo Ferrandino pecchi nelle piccole cose che però significano tanto: «Finita l’estate, sul Piazzale delle Alghe riprende l’andazzo di lasciarvi a dimora le barche di isolani e non stanchi dei troppi bagni e del sole cocente.

Per le ultime manifestazioni in programma, per liberare il piazzale le barche sono state sistemate sui marciapiedi. Che dire? Non c è mai limite al peggio. Il guru che vuole vendere Ischia in modo nuovo, cominci anche da questo, altrimenti non c è bisogno di lui».