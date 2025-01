Barça-Atalanta 2-2, la Dea chiude 9^ e va ai play-off

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Gol, equilibrio e spettacolo. Finisce 2-2 il match tra Barcellona e Atalanta. Buon risultato per i nerazzurri che però non riescono a entrare nelle prime otto per un solo punto. Secondo posto per il Barcellona che vola direttamente agli ottavi, venerdì ci sarà il sorteggio per capire chi sfideranno gli orobici ai sedicesimi (Sporting o Bruges).

L’Atalanta ha provato a mettere in difficoltà i blaugrana sin dai primi minuti, la prima vera occasione è arrivata all’11’, con Balde che ha sbarrato la porta a De Ketelaere. Subito dopo Yamal ha tentato la conclusione a giro per sorprendere Carnesecchi, ma il pallone è terminato sul fondo. In un primo tempo in cui gli orobici hanno trovato spazio soprattutto sulle corsie esterne, Retegui ha spaventato Szczesny con un tiro defilato sulla destra, ma il portiere polacco ha deviato il pallone in calcio d’angolo. Al 35′ è arrivato il gol del vantaggio di Zappacosta, il Var ha però annullato per una posizione irregolare.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno subito trovato la rete del vantaggio con Yamal, al 2′ lo spagnolo ha saltato lo stesso Carnesecchi segnando praticamente a porta vuota.

La squadra di Gasperini ha reagito immediatamente con la conclusione di Pasalic, Raphinha ha spaventato la Dea con un gran calcio di punizione deviato in corner. L’Atalanta non ha mollato la presa, al 22′ Ederson ha pareggiato i conti con un gran tiro dal limite. Cinque minuti più tardi Araujo, lasciato completamente solo sul secondo palo sugli sviluppi di un corner, ha messo a segno la rete del 2-1. Al 34′ è arrivata la reazione dell’Atalanta che grazie a Pasalic ha trovato la rete del definitivo 2-2. Nel finale Scalvini è uscito in barella a causa di un infortunio alla spalla, le condizioni del difensore (che si era fermato per un infortunio simile prima della sfida al Real Madrid) verranno valutate nelle prossime ore. Finisce 2-2, Barcellona agli ottavi, Atalanta ai play-off contro una tra Sporting Lisbona e Bruges con il ritorno da giocare in casa.

