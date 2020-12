Barano. Via libera al progetto per Piedimonte, paga De Magistris

Arriva il via libera al progetto varato dal Comune di Barano per lavori di potenziamento dei servizi e riqualificazione della frazione di Piedimonte, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Una iniziativa partita lo scorso anno, quando già l’Amministrazione comunale aveva fatto elaborare dall’Utc un progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’intento è quello di realizzare un parcheggio interrato e procedere alla riqualificazione della Piazza Luigi Scotti. L’importo complessivo sfiora il milione di euro, essendo calcolato in 980.000 euro, di cui 670.000 per i lavori. Nonostante il costo non da poco, De Magistris ha assegnato il finanziamento.

Per poter passare alle fasi successive, occorreva far redigere e approvare il progetto definitivo esecutivo. Tale compito è stato affidato alla “R.T.P. Studio di Ingegneria Trani”, che lo ha consegnato a settembre scorso. Una volta validato dal rup ing. Crescenzo Ungaro, la Giunta ha provveduto ad approvarlo.

L’intervento era già stato inserito nel programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2019-2021 e quindi ora si potrà accedere concretamente al contributo ed attivarsi per affidare i lavori.