Barano, via libera al parcheggio pluripiano alla Molara

Via libera al parcheggio pluripiano alla Molara, l’opera che rientra nel progetto di rigenerazione urbana in forma associata tra i Comuni di Barano e Casamicciola Terme. La centrale di committenza individuata dal Comune di Barano, ovvero la Città Metropolitana di Napoli, ha infatti aggiudicato definitivamente l’appalto integrato per progettazione e lavori.

Una iniziativa avviata nel 2022 con la candidatura al finanziamento del Ministero dell’Interno e complessivamente denominato “Realizzazione di una rete di mobilità sostenibile attraverso il potenziamento dei servizi di interscambio tra i Comuni di Barano e Casamicciola”.

Per il Comune di Barano, capofila, è stata appunto prevista la realizzazione di un parcheggio pluripiano alla località Molara, dell’importo di 2.520,295,65 euro, ovvero “Area intermodale e di rigenerazione urbana in località Molara”.

A Casamicciola l’“Area intermodale e di rigenerazione urbana in località Piazza Bagni” prevede la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano a Piazza Bagni, per l’importo di 2.479.704,35 euro.

Una iniziativa che è stata indicata come finalizzata a contribuire «al fare sistema e alla crescita socio-economica del territorio comunale, aumentando la capacità dell’amministrazione di attrarre preziose risorse economiche da destinare ad investimenti finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con ricadute positive sulla qualità della vita di tutta la comunità cittadina».

Dopo l’assegnazione dei finanziamenti, a dicembre 2024 la Giunta di Barano aveva approvato i due progetti di fattibilità tecnica economica. Confermando rup il responsabile del Settore VII arch. Mattia Di Costanzo.

Il lungo iter aveva reso necessario, a maggio 2024, richiedere al Ministero dell’Interno una proroga della scadenza del finanziamento e la dilazione dei termini è stata concessa per un anno. L’ubicazione del parcheggio è stata individuata in un terreno privato al Piazzale Vincenzo Di Meglio, che di recente il Comune di Barano ha acquistato per 35.000 euro.

A fine dicembre 2024 la Città Metropolitana ha indetto la gara mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’importo complessivo di 1.755.149,80 euro, di cui 52.385,61 per spese di progettazione esecutiva. La responsabile del Settore V – Tecnico arch. Simona Califano aveva a sua volta approvato il bando e il disciplinare di gara.

A settembre la Città Metropolitana ha aggiudicato l’appalto all’impresa “Costruzioni Santoro” di Napoli, che ha conseguito un punteggio totale di 89,38, pari alla somma del punteggio tecnico (78) e del punteggio economico (11,38). Il ribasso offerto ammonta al 6,9%, per un importo di 1.639.981,23 euro (1.588.119,71 per lavori e 51.861,52 per il servizio di redazione della progettazione esecutiva), oltre Cassa e Iva.

La Cianciarelli ha ora preso atto dell’aggiudicazione definitiva. L’importo complessivo per i lavori, Iva inclusa, ammonta a 1.746.931,68 euro e quello per la progettazione a 65.801,90. Ha quindi proceduto alla rimodulazione del quadro tecnico economico, da cui emerge la spesa complessiva per l’intervento pari a 1.812.733,58 euro.

L’ultimo tassello è andato al suo posto e ora non resta che attendere l’inizio dei lavori.