Barano, verifica VIA e VINCA per la scogliera ai Maronti

Il Comune di Barano ha potuto fruire di fondi assegnati dalla Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione di ulteriori lavori alla scogliera dei Maronti. I fondi rientrano nel “Trasferimento di risorse in c/capitale ai comuni costieri per interventi di messa in sicurezza delle coste dopo le recenti mareggiate annualità 2023” e l’importo assegnato a Barano ammonta a 284.809,92 euro. Per la realizzazione del progetto denominato «”Rifioritura del tratto centrale dell’esistente scogliera sommersa della baia dei Maronti”- intervento manutentivo dell’opera di difesa costiera danneggiata dalle recenti mareggiate» sono però necessarie attività propedeutiche, ad iniziare dagli atti necessari per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con eventuale integrazione VINCA, «al fine dell’ottenimento dei pareri utili alla realizzazione delle opere».

L’incarico di redazione era già stato affidato a fine maggio al professionista Antonio Catone. Al contempo la responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli aveva impegnato la spesa di 302,44 euro quali oneri a favore della Regione Campania per la presentazione dell’istanza per l’ottenimento dei pareri prescritti per la realizzazione dell’intervento. Sta di fatto che ora il tecnico incaricato ha comunicato al Comune la necessità di integrare gli oneri di istruttoria da versare. L’importo integrativo, calcolato secondo quanto previsto dalle Linee Guida messe a disposizione dalla Regione Campania, ammonta a 97,61 euro. La Cianciarelli ha dunque provveduto ad assumere l’ulteriore impegno di spesa. Costi che rientrano nel quadro economico dell’intervento finanziato dalla Città Metropolitana.