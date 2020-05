Barano. Verde pubblico finanziato da De Magistris, approvato il progetto

Il Comune di Barano ha ottenuto dalla Città Metropolitana di Napoli un finanziamento di quasi 100mila euro (99.934,97, per l’esattezza) per la realizzazione di interventi di ripiantumazione e incremento del verde.

Una volta ottenuta l’assegnazione del contributo in base al progetto preliminare, il necessario passo successivo è l’approvazione del progetto esecutivo redatto dall’architetto paesaggista Floriana Carraturo e del relativo quadro tecnico economico opportunamente rimodulato. Che prevede per i soli lavori soggetti a ribasso un costo di 66.827,85 euro. Adempimento a cui la Giunta ha appunto provveduto. Rup è il dott. Luigi Mattera responsabile del Settore I.

Un bel po’ di soldi concessi da De Magistris per incrementare il verde pubblico.