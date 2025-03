Barano, tre responsabili di procedimento al Settore IV

Nell’ottica di una migliore gestione delle risorse umane e della ottimizzazione dei servizi il responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale del Comune di Barano dott. Luigi Mattera ha attribuito funzioni comportanti specifiche responsabilità per l’anno in corso alle tre dipendenti Silvia Buono, Alessia Petito e Gerarda Cenatiempo.

Il Settore gestisce i servizi riguardanti Tributi; S.U.A.P. Caccia, Pesca e Agricoltura; Catasto; Contenzioso; Cultura, Turismo e Sport; Assistenza Sociale ed Invalidi Civili; Pubblica Istruzione; Verde Urbano; Innovazione Tecnologica.

Il Regolamento per l’attribuzione delle indennità era stato approvato dalla Giunta nel 2024 e l’importo dell’indennità annua per “specifiche responsabilità” affidate al personale appartenente all’Area degli Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed Elevata Qualificazione, che non risultino incaricati dell’area delle posizioni organizzative è stato così individuato: Operatori Esperti da un minimo di 400 ad un massimo di 1.600 euro; Istruttori da un minimo di 750 ad un massimo di 3.000; Funzionari e dell’Elevata Qualificazione da un minimo di 1.000 ad un massimo di 4.000.

Mattera rileva che «le risorse umane e la loro modalità di interazione all’interno del Settore rappresentano un fattore basilare per una organizzazione che vuole incentrarsi sulla qualità e speditezza dell’azione amministrativa e che il modello organizzativo che si cerca di attuare, anche in considerazione della complessità e della eterogeneità delle competenze attribuite al Settore, è basato sulla responsabilità diffusa e sull’autonomia decisionale e operativa, che non sia solo rivolto al rispetto formale di regole standardizzate, ma che agisca per obiettivi e con un forte orientamento alla qualità del risultato e, nel rispetto delle leggi, al soddisfacimento dell’utente finale, consentendo nel contempo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, attuali e potenziali, delle risorse umane presenti presso questo Settore».

All’istruttore a tempo pieno e indeterminato Gerarda Cenatiempo è stata già attribuita con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 la responsabilità del Protocollo.

Ora ha attribuito alla dipendente a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione Silvia Buono responsabilità di procedimento per quanto riguarda i tributi e in particolare Tari e Imu. All’istruttore a tempo indeterminato part-time Alessia Petito la responsabilità della registrazione degli atti da notificare nel software gestionale e della notifica degli atti.

Se non c’è dubbio che alla Buono le responsabilità siano state attribuite con decorrenza dal 12 marzo e fino al 31 dicembre 2025, per la Petito in un passaggio viene riportato «con decorrenza dal 17 febbraio 2025» e nel successivo «con decorrenza dal 28 febbraio 2025». La solita “distrazione”…