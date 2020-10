Barano, spunta il terzo caso di Covid positivo

E’ arrivata l’ufficialità della terza positività nella rosa del Barano Calcio. Come vi abbiamo ampiamente annunciato questa mattina, nel team del presidente Massimo Buono ci sono 3 giocatori positivi al coronavirus di cui due hanno partecipato al derby d’eccellenza contro l’Ischia.

Il secondo caso, venuto fuori nel giro di 24 ore è emerso dopo il test effettuato presso l’ASL Napoli 2 Nord martedì scorso e il Barano resta in attesa delle comunicazioni ufficiali per sottoporre al tampone naso faringeo l’intera squadra che, già da giovedì pomeriggio è in isolamento fiduciario.

Intanto l’Ischia Calcio che ha giocato sabato scorso contro il Barano sta valutano, seriamente, l’ipotesi di sottoporre i propri tesserati a tampone prima dello svolgimento della gara interna contro l’Albanova in programma domenica alle ore 14.00 allo stadio Mazzella di Ischia.